¿Eugenio Derbez terminó en el hospital tras una pelea con Vadhir Derbez? El domingo 18 de septiembre, el actor y productor de cine reapareció en redes sociales, para explicar cómo fue que terminó con el hombro prácticamente deshecho.

En un video, Eugenio Derbez aseguró que todo fue culpa de un juego de realidad virtual, que lo llevó a tener una fuerte caída por la que se le dislocó el brazo y luego sus huesos terminaron casi pulverizados.

Muchos internautas se han mostrado incrédulos ante esta versión, afirmando que hay muchas inconsistencias . Ante ello, una nueva versión sobre el accidente de Eugenio Derbez ha ido cobrando fuerza en las redes sociales.

Dicho rumor afirma que Eugenio Derbez no se habría roto el hombro por una caída, sino luego de tener una pelea a golpes con su hijo Vadhir Derbez.

Esta versión ha sido difundida por el periodista e influencer Alejandro Zúñiga, quien contó a través de su canal en YouTube que una fuente cercana a la familia de Eugenio Derbez le contó la verdad sobre el accidente del actor:

“Les voy a decir el motivo y qué fue lo que pasó realmente... Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadhir, efectivamente, Vadhir estaba presente el día qué sucede esto con Eugenio y es que se pelearon y se fueron a los golpes, hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir”

Alejandro Zuñiga señaló que aunque este tipo de peleas entre familias famosas no es nuevo, la familia de Eugenio Derbez habría decidido callar para evitar un escándalo:

Otra cosa que según Alejandro Zúñiga, mantiene en secreto la familia de Eugenio Derbez es que no sólo su hombro quedó severamente lesionado:

Según Alejandro Zúñiga, un prueba de que Eugenio Derbez mintió sobre las verdaderas causas de su hospitalización son el estado anímico del comediante y que no le han dado más detalles a José Eduardo el otro hijo de Eugenio.

“Eugenio Derbez pues sí está mal físicamente pero el motivo es una pelea con vadhir Derbez por eso la información se le ha ocultado a José Eduardo yo no sé si José Eduardo realmente sabe lo que yo estoy diciendo es posible que no lo sepa eh probablemente no lo sepa y se está enterando a través de este programa”

Alejandro Zúñiga, periodista e influencer