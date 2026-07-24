Eugenio Derbez aborda los constantes cuestionamientos sobre si Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann retomaron su romance a seis años de su divorcio.

A través de un video en Instagram, Eugenio Derbez confirma que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron juntos físicamente y que las imágenes no son producto de efectos especiales, sino de su convivencia real en las escenas.

No obstante, Eugenio Derbez deslinda su responsabilidad sobre la vida privada de la pareja fuera del ámbito laboral, señalando que después de trabajar cada uno tomó su rumbo.

“Está más claro que el agua. Está claro que están juntos. Ahí se ve claramente. Ya chequé y no es IA o AI. No es, no es. Sí, están juntos; se ve que se están viendo, se están hablando, cosas, ¿no? Se ve claro. Después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa. Uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro. Pero ya chequé, sí están juntos” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez responde si Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann “están juntos” tras su divorcio

Eugenio Derbez respondió a los rumores sobre una posible reconciliación entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann utilizando su característico sentido del humor.

Ante las constantes preguntas sobre el tema, Eugenio Derbez ha declarado en repetidas ocasiones que la situación sentimental de su hija y su exyerno es algo que no le corresponde comentar.

Ha enfatizado que lo que suceda en la vida privada de ambos después de sus compromisos profesionales no es asunto suyo.

“Oigan, me han estado preguntando y preguntando qué opino de la situación entre Aislinn y Mauricio Ochmann. Yo ya dije que es algo que no me corresponde, pero me siguen preguntando y preguntando. Así es que, bueno, les voy a dar mi opinión” Eugenio Derbez

En un video publicado en sus redes sociales, Eugenio Derbez bromeó diciendo que “sí están juntos”, pero refiriéndose únicamente a que aparecen compartiendo escenas en su nueva película, Hasta el fin del mundo.

Aseguró irónicamente que “no es IA” ni efectos especiales, sino que efectivamente estuvieron juntos durante el rodaje de la cinta.

Eugenio Derbez aclaró que, una vez que terminó la filmación de la película, cada uno se fue por su lado a su propia casa.

“Cuando me preguntan: ‘¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Es nomás por la película?’ No, sí están juntos. Ahí se ve, en las escenas están juntos. No es con efectos especiales ni nada. Sí están juntos durante la película. Ya después ya no sé. Después ya no es mi asunto, cada quien sus cosas, ¿no? Pero mientras duró la película, ahí estaban. No son efectos especiales, no son. Listo, es todo” Eugenio Derbez

De esta manera, Eugenio Derbez evitó confirmar una reconciliación amorosa, limitándose a señalar que su convivencia actual ha sido estrictamente para la producción cinematográfica que planearon hace años.

¿Por qué se ha especulado que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann retomaron su romance tras su divorcio?

Tras su divorcio, anunciado en marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han mantenido una relación cercana y cordial, fundamentada principalmente en el bienestar de su hija, Kailani.

A pesar de la separación, ambos han logrado construir una amistad sólida y una convivencia muy estrecha.

Recientemente Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann trabajaron juntos en la película Hasta el fin del mundo.

Este proyecto no es reciente en su planificación, ya que ambos revelaron que la cinta fue planeada hace varios años, cuando todavía eran pareja, pero diversos retrasos impidieron que se filmara y estrenara hasta ahora.

Su reencuentro profesional y la cercanía que muestran han desatado constantes especulaciones sobre si han retomado su relación sentimental. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación amorosa.