A Aislinn Derbez, de 40 años de edad, le divierte todo lo que la gente especula sobre su relación con Mauricio Ochmann.

En un nuevo encuentro con la prensa, Aislinn Derbez evitó responder si es verdad que está considerando darse una nueva oportunidad en el amor con Mauricio Ochmann y, en su lugar, soltó una risa y se dijo entretenida con la situación.

“Pues está divertido todo lo que la gente está especulando, la verdad” Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos en Monterrey

Aislinn Derbez inició la semana en Monterrey y junto a Mauricio Ochmann, la expareja viajó a la ciudad para promocionar su película “Hasta el fin del mundo”.

Propiamente, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, de 48 años de edad, publicaron en redes sociales un breve video hablando de la promoción de su nuevo proyecto en común.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (@aislinnderbez / Instagram)

La grabación bastó para que sus seguidores, una vez más, les pidieran reconsiderar retomar su romance ya que actualmente los dos se encuentran solteros, pero sobre todo porque en los últimos meses han viajado juntos y, por ende, la convivencia sigue fortaleciéndose.

No obstante, ninguno de los actores ha decidido abordar el tema; por el contrario, aprovechan las especulaciones para impulsar su filme, mismo que llegará a salas cinematográficas el 23 de julio próximo.

Aislinn Derbez describe como un proceso complicado el duelo por la muerte de su madre

A pocos meses de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, esta se sincera.

La actriz describe su duelo como un proceso complicado, tanto para ella como para su familia.

Indica que aunque ha sobrellevado la pérdida, el duelo es lento; sin embargo, agradece vivir el proceso con paciencia y acompañamiento.

“La verdad es que sí estuvo bastante rudo y pues poco a poco. Yo creo que los duelos siempre pues tardan bastante, ¿no? Como que son lentos” Aislinn Derbez