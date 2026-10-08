Las revelaciones de Leonardo García sobre los últimos años de vida de Jorge Kahwagi han generado nuevas reacciones tras la muerte del exboxeador y expolítico mexicano.

El actor de 53 años de edad aseguró que su amigo enfrentó un prolongado deterioro de salud que lo llevó a mantenerse alejado de la vida pública y de parte de su círculo cercano.

Según relató, Jorge Kahwagi atravesó múltiples complicaciones médicas durante varios años, incluyendo episodios críticos que lo llevaron al coma.

Las declaraciones de Leonardo García aportan nuevos detalles sobre el difícil periodo que vivió Jorge Kahwagi antes de su muerte.

Jorge Kahwagi estuvo dos veces en coma, revela Leonardo García

Tanto Leonardo García como Roberto Palazuelos, fueron de los amigos entrañables de Jorge Kahwagi, quien murió el 30 de septiembre de 2026 a los 58 años de edad.

Sin embargo, el expolítico y exboxeador se mantuvo lejano de la vida pública desde que terminó su carrera como servidores público y anunció su retiro del boxeo por problemas de salud en 2015, de forma que sorprendió la muerte de Jorge Kahwagi.

Ante ello, Leonardo García dijo a Sale el Sol que Jorge Kahwagi tuvo muchos problemas de salud en los últimos años, pues asegura que por 7 años estuvo delicado.

Jorge Kahwagi, exboxeador y expolítico mexicano. (Especial)

Aunque el actor no supo demasiado detalles sobre los diagnósticos que Jorge Kahwagi recibió, aseguró que fueron varios y que incluso, esto lo llevó a estar 2 veces en coma. Sin embargo, no especificó qué provocó su muerte.

“Ya llevaba 7 años muy enfermo, estuvo en coma dos veces (...) tuvo distintas enfermedades, yo creo que se juntaron varias cosas”. Leonardo García, actor.

Leonardo García también apuntó que de entre los problemas de salud que tuvo Jorge Kahwagi fueron bacterias, varias enfermedades y problemas del colón, sin embargo, considera que su amigo “se fue muy pronto”.