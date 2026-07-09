Ale Jaramillo ofreció disculpas públicas tras las críticas recibidas por celebrar la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026.

“Si cometí un error no lo quiero justificar, solo quiero pedir disculpas de forma sincera. Mis disculpas más sinceras si alguien se sintió ofendido”. Ale Jaramillo, conductora.

A través de un video en sus redes sociales, la conductora ecuatoriana de 33 años reconoció que su triunfo en el reality Apostarías Por Mí se debió al apoyo de la audiencia mexicana y latina en Estados Unidos, por lo que admitió su error.

Señaló que el futbol es un deporte de “algarabía” que despierta pasiones, pero subrayó la importancia del respeto.

Ale Jaramillo se disculpa por celebrar eliminación de México del Mundial 2026

La conductora Ale Jaramillo salió a ofrecer disculpas luego de que la criticaran por haberse burlado de la eliminación de México en su partido ante Inglaterra.

A través de un video en sus redes sociales, Jaramillo brindo “de todo corazón” disculpas si alguien se sintió ofendido con la celebración al triunfo de Inglaterra sobre México. “Si cometí un error no lo quiero justificar, solo quiero pedir disculpas de forma sincera. Mis disculpas más sinceras si alguien se sintió ofendido”, dijo.

La ecuatoriana reconoció que si ganó el reality Apostarías Por Mí, fue por el apoyo de la audiencia de México y la latina que vive en Estados Unidos, por lo que reconoció su error.

Sin embargo, argumentó que el futbol despierta pasiones al ser una algarabía, por lo que cree que ante cualquier hecho debe existir el respeto y amor hacia las personas.

Por otra parte, explicó que cuando jugó México vs Ecuador y su país fue eliminado “recibí muchos comentarios de todo tipo”, asegurando admitió eso como ponerse “la camiseta de dar y recibir”. Por ello, ella celebró la eliminación de la Selección Mexicana con ese mismo entusiasmo.