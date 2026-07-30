Mitch Winehouse, padre de Amy Winehouse, perdió el juicio tras la demanda que interpuso contra una estilista y una de las amigas de su fallecida hija y deberá pagar una indemnización de casi un millón de libras esterlinas, poco más del equivalente a 23 millones de pesos mexicanos.

El padre de Amy Winehouse denunció que personal que trabajaba para su hija había vendido objetos personales y que terminaron en subastas en Estados Unidos.

Las mujeres señaladas de vender objetos de la cantante si autorización son Naomy Parry, exestilista y Catriona Gourlay, amiga cercana.

Padre de Amy Winehouse reclamaba suma millonaria en juicio; él tendrá que pagar más

El padre de Amy Winehouses interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en el que reclamó 730 mil libras esterlinas, casi 17 millones de pesos mexicanos, suma que habrían calculada como beneficio de las ventas realizadas por las mujeres señaladas.

Los beneficios económicos por venta de objetos de la cantante que murió laos 27 años incluyen prendas, maquillaje y otros artículos personales de la cantante de jazz y otros gpeneros.

Ente los 834 artículos subastados se encuentra un vestido de seda que Amy Winehouse usó durante su última presentación en Belgrado, Serbia, cinco día antes de morir.

Jueza señala que padre de Amy Winehouses conocía las subastas

La resolución de la jueza Sarah Clarke KC, desestimó la demanda de Mitch Winehouse al señalar que conocía de las subastas desde el inicio.

Dichas subastas se realizaron en los años 2021 y 2023 y en el juicio la exestilista Naomy Parry justificó que Amy Winhouse acostumbraba a regalar ropa y objetos personales a personas que le eran cercanas.