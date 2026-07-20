Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados viendo juntos la final del Mundial 2026, en la cual España se coronó campeona frente a Argentina.

A pesar de que la selección de Francia terminó en cuarto lugar, el delantero Kylian Mbappé se consolidó como una de las figuras estelares al recibir la Bota de Oro por sus diez anotaciones.

De esta manera Ester Expósito y Kylian Mbappé terminan los rumores de una presunta separación.

Así fueron captados Ester Expósito y Mbappé durante la final del Mundial 2026

Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito fueron vistos juntos disfrutando de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Ester Expósito y Mbappé fueron vistos juntos durante la final del Mundial 2026 (@Indie5051 / X )

La pareja presenció el encuentro a bordo de un yate, aparentemente frente a las costas de Florida, en compañía de un grupo de amigos.

Ester Expósito, quien es de nacionalidad española, celebró la victoria de La Furia Roja, que se impuso 1-0 ante Argentina para conquistar su segunda Copa del Mundo.

La actriz compartió una fotografía en sus historias de Instagram festejando el triunfo, aunque en dicha imagen no aparecía el futbolista francés.

Para Kylian Mbappé, la compañía de Expósito sirvió como “consuelo” tras la participación de la Selección de Francia, que finalizó en cuarto lugar después de ser superada por España en semifinales y por Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

A pesar de los resultados colectivos, Mbappé se consagró como el máximo goleador del certamen con 10 anotaciones, ganando la Bota de Oro.

Tras rumores de ruptura, Ester Expósito y Mbappé han sido captados muy cariñosos en Miami

Además de ser captados en el yate durante la final, la pareja ha sido vista en actitudes muy afectuosas en diversos puntos de Miami, incluyendo discotecas exclusivas y saliendo de su hotel tomados de la mano.

De esta manera, Ester Expósito y Mbappé han puesto fin a los rumores que señalaban una posible ruptura.

Ester Expósito también estuvo presente apoyando al delantero en un palco VIP durante el partido de Francia contra Inglaterra por el tercer lugar.

Incluso, circuló una imagen que Kylian Mbappé publicó y borró rápidamente donde se veía a la actriz portando su uniforme con el número 10 de la selección francesa.

Aunque la actriz ha declarado en ocasiones no saber mucho de futbol, ha ajustado su agenda para acompañar a Mbappé tanto en el Mundial como en sus compromisos con el Real Madrid.

Tras su participación en el Mundial 2026 y luego de disfrutar de un periodo de vacaciones, Kylian Mbappé se incorporará al Real Madrid, club con el que comenzará a trabajar a partir del mes de agosto.