La actriz española Ester Expósito asistió al Hard Rock Stadium de Miami, Florida para presenciar el enfrentamiento futbolístico entre las selecciones de Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026.

La presencia de Ester Expósito llamó la atención de las personas y es que se da en medio de versiones de que habría terminado su relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.

Además, las reacciones de Ester Expósito ante el partido de Francia e Inglaterra han llamado la atención ya que no ha sido la mejor presentación del equipo francés.

Ester Expósito reacciona al partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

La visita de Ester Expósito al estadio en Miami ocurrió durante el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026.

En redes sociales se comentó que fue un “mal día” para asistir a ver a su presunta pareja, Kylian Mbappé, debido al contexto del encuentro.

La reacción de Ester Expósito al partido entre Francia e Inglaterra se vuelve viral (@ESPNmx / X )

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