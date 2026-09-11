Estefanía Villarreal lanzó un mensaje donde se dijo cansada de pelear con la depresión y la ansiedad; después desapareció de redes sociales. Ahora, Alfonso Herrera habla sobre el mensaje que desató preocupación por su salud.

De forma intempestiva fue que Alfonso Herrera de 43 años de edad, se enteró por Sale el Sol, del mensaje que Estefanía Villarreal subió.

Alfonso Herrera no sabía del mensaje que Estefanía Villarreal mandó que preocupó a fans de Rebelde

El actor exintegrante de RBD fue cuestionado por Sale el Sol sobre la salud de Estefanía Villarreal, luego del preocupante mensaje que mandó sobre su salud mental.

Ante ello, Alfonso Herrera dijo con un gesto de impacto, “me estoy enterando por ti”, aunque atento a escuchar la versión del reportero, dijo que no podía opinar al respecto porque desconocía qué pasaba.

Sin embargo, Alfonso Herrera optó por agradecer al reportero y decidió mandarle un mensaje fraternal a Estefanía Villarreal, recordándole el cariño que tiene por ella.

“Todo mi cariño a Estefanía [Villarreal], sabe que la quiero enormemente y es una persona maravillosa y bueno, me sorprende un poco”. Alfonso Herrera, actor.

El último mensaje que Estefanía Villarreal publicó en sus redes sociales fue el 5 de septiembre de 2026, siendo que al 11 de septiembre, se siguen sin saber qué pasó con ella.

Los personajes de Alfonso Herrera -Miguel Arango- y Estefanía Villarreal -Celina- en la telenovela Rebelde tuvieron una relación durante la trama, siendo él quien formó parte de la red de apoyo del personaje por sus problemas con el estigma de su peso.