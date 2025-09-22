El pasado 19 de septiembre, el estado de salud de Tom Holland fue tema de conversación, pues sufrió un accidente durante las grabaciones de Spider-Man 4.

Luego de que médicos lo evaluaran, se dio una actualización al estado de salud de Tom Holland para regresar a su papel de Peter Parker en Spider-Man 4 de Sony y Marvel.

Tom Holland (Instagram/@tomholland2013)

¿Cuál es el estado de salud de Tom Holland para regresar a Spider-Man 4?

De acuerdo con Deadline, el estado de salud de Tom Holland es favorable, el accidente solo resultó en una conmoción cerebral y regresará a la filmación de Spider-Man 4 el 29 de septiembre.

Aunque el estado de salud de Tom Holland no es delicado, médicos recomendaron que descansara una semana, entrando en el protocolo de conmoción cerebral.

En otras palabras, el actor “solo” se golpeó la cabeza sin provocar lesiones externas o internas; aunque quedó bastante aturdido.

Este protocolo es el mismo que se hace en deportes profesionales, como el futbol americano, para evitar complicaciones debido al golpeo en el craneo.

Se da una semana de descanso para dejar que el cerebro se recupere, además de revisar si el afectado no presenta secuelas debido al impacto.

Tom Holland no fue ingresado al hospital tras el percance, solo fue revisado; asimismo se confirmó que ninguna otra persona del set salió lesionada.

Tom Holland en las grabaciones de Spider-Man 4 (Instagram/@tomholland2013)

El estado de salud de Tom Holland no afectará el estreno de Spider-Man 4

Ante lo sucedido con el estado de salud de Tom Holland, hubo dudas acerca de un posible retraso en el estreno de Spider-Man 4. Sony y Marvel negaron que vaya a pasar eso.

Tras darse a conocer el estado de salud de Tom Holland, Sony aclaró que el estreno de Spider-Man 4 se mantiene para el 31 de julio de 2026.

Esto debido a que, como ya se mencionó, la lesión del actor no es tan grave, por lo que no requiere mucho tiempo de recuperación.

Se espera que la filmación de la película termine en estos últimos meses de 2025, para pasar a la post-producción a inicios de 2026.