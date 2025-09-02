Tom Holland se quitó momentáneamente el traje de Spider-Man para encarnar al personaje principal del cortometraje de LEGO.
A través del portal IGN, Tom Holland, de 29 años, habla de lo desafiante que fue adentrarse a LEGO, un proyecto muy diferente a lo que se le conoce a lo largo de su carrera.
Reto que se volvió mayor debido a que lo diagnosticaron con TDAH y dislexia.
Tom Holland revela tener TDAH y dislexia al descubrir su nuevo personaje en corto de LEGO
En el cortometraje de LEGO, Tom Holland encarna a varios personajes por lo que al ser cuestionado sobre el trabajo que hizo para darle un toque único a cada uno, hace una revelación sorpresiva.
“Tengo TDAH y soy disléxico“, dice y enseguida, Tom Holland reconoce que al tratarse de un juego, comprender el desarrollo no es complicado.
“A veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje”Tom Holland
Y es que cosas simples, a veces, se le complican también por su dislexia.
“Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram, o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean. Realmente me estresa porque les sale a todo el mundo y no quiero verme como un idiota”Tom Holland
Por lo que agradece que interpretar a un nuevo personaje que promueva una creatividad saludable mediante un juego, lo que es atractivo para muchos.
“Así que cualquier forma en la que puedas, como joven o como adulto, interactuar con algo que te obligue a ser creativo y te obligue a pensar fuera de la caja y hacer cambios que podrían estar en un manual de instrucciones o<i>no</i>estar en un manual de instrucciones solo promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor"Tom Holland
¿De qué trata el cortometraje de Lego que protagoniza Tom Holland?
Tom Holland deja atrás el personaje de Spider-Man en el cortometraje de LEGO. Y lo vamos a decir: ¡Luce irreconocible!
En el corto de LEGO, Tom Holland aparece como un marine espacial, quien se resiste a seguir ordenes que lo obligarán a dejar de lado la diversión.
Pronto se convierte en un jugador de futbol profesional, un inventor, un anciano, un niño, una figura de LEGO y hasta un malencarado ejecutivo.
Todos ellos se resisten a renunciar a las piezas de legos que son su pase a la creación de mundos y, por supuesto, momentos de diversión.
El mensaje es claro, no importa la edad, el tiempo y la profesión, siempre hay que tomarse un respiro para divertirse.
Por supuesto, acá te compartimos el tan esperado cortometraje: