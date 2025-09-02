Tom Holland se quitó momentáneamente el traje de Spider-Man para encarnar al personaje principal del cortometraje de LEGO.

A través del portal IGN, Tom Holland, de 29 años, habla de lo desafiante que fue adentrarse a LEGO, un proyecto muy diferente a lo que se le conoce a lo largo de su carrera.

Reto que se volvió mayor debido a que lo diagnosticaron con TDAH y dislexia.

Tom Holland revela tener TDAH y dislexia al descubrir su nuevo personaje en corto de LEGO

En el cortometraje de LEGO, Tom Holland encarna a varios personajes por lo que al ser cuestionado sobre el trabajo que hizo para darle un toque único a cada uno, hace una revelación sorpresiva.

“Tengo TDAH y soy disléxico“, dice y enseguida, Tom Holland reconoce que al tratarse de un juego, comprender el desarrollo no es complicado.

“A veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje” Tom Holland

Y es que cosas simples, a veces, se le complican también por su dislexia.

“Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram, o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean. Realmente me estresa porque les sale a todo el mundo y no quiero verme como un idiota” Tom Holland

Tom Holland (@tomholland2013 / Instagram)

Por lo que agradece que interpretar a un nuevo personaje que promueva una creatividad saludable mediante un juego, lo que es atractivo para muchos.

“Así que cualquier forma en la que puedas, como joven o como adulto, interactuar con algo que te obligue a ser creativo y te obligue a pensar fuera de la caja y hacer cambios que podrían estar en un manual de instrucciones o<i>no</i>estar en un manual de instrucciones solo promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor" Tom Holland

¿De qué trata el cortometraje de Lego que protagoniza Tom Holland?

Tom Holland deja atrás el personaje de Spider-Man en el cortometraje de LEGO. Y lo vamos a decir: ¡Luce irreconocible!

En el corto de LEGO, Tom Holland aparece como un marine espacial, quien se resiste a seguir ordenes que lo obligarán a dejar de lado la diversión.

Pronto se convierte en un jugador de futbol profesional, un inventor, un anciano, un niño, una figura de LEGO y hasta un malencarado ejecutivo.

Todos ellos se resisten a renunciar a las piezas de legos que son su pase a la creación de mundos y, por supuesto, momentos de diversión.

Tom Holland en cortometraje de LEGO (@DiscussingFilm / Red Social X)

El mensaje es claro, no importa la edad, el tiempo y la profesión, siempre hay que tomarse un respiro para divertirse.

Por supuesto, acá te compartimos el tan esperado cortometraje: