Tras viralizarse el horrible comentario que Imelda Tuñón hizo sobre Maribel Guardia en pleno festejo del Día de Muertos, se revela la razón de tanto enojo.

Addis Tuñón, tía de Imelda Garza y amiga de Maribel Guardia, confirma que Imelda Tuñón Jáuregui sí le deseó la muerte a la actriz.

Como te informamos en SDPnoticias, Maribel Guardia -de 64 años de edad- publicó un video caracterizada de Catrina junto a su nieto José Julián -de 6 años de edad- quien también estaba disfrazado.

Video que no soportó la consuegra de la actriz, quien le hizo desatinos comentarios, además de exigir que soltara al niño, deseó que Maribel Guardia “se fuera al más allá a buscar a su hijito”.

Comentario que viene desde el dolor, rencor y resentimiento.

Comentarios de la mamá de Imelda Tuñón en el video de Maribel Guardia. (Especial / Captura de pantalla)

Esta sería la razón del horrible comentario a Maribel Guardia que hizo Imelda Tuñón, mamá de Imelda Garza

De acuerdo con Addis Tuñón, de edad desconocida, Imelda Tuñón Jáuregui entró en shock al ver a Maribel Guardia representando a la muerte.

Le molestó que Maribel Guardia vistiera también a su nieto y sin más Imelda Tuñón arremetió contra ella sin importar que su mala relación se hiciera pública.

Relación que se fracturó tras la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023. Y es que era el cantante el vínculo entre Imelda Tuñón y su hija Imelda Garza, es decir entre madre e hija.

Debido a que Imelda Tuñón, de edad desconocida, se llevaba muy bien con el fallecido cantante, era él quien convencía a Imelda Garza de ver a su mamá y llevarle a su nieto.

Ahora que no está, Imelda Garza -de 26 años de edad- no llama por teléfono y mucho menos visita a su madre por lo que ésta no ha podido convivir con el pequeño José Julián.

Maribel Guardia recibe pésimos comentarios por la mamá de Imelda Tuñón. (Especial)

Imelda Tuñón culpa a Maribel Guardia de su distanciamiento con Imelda Garza, su hija

El enojo que siente Imelda Tuñón es mucho al punto que culpa a Maribel Guardia de que su hija Imelda Garza no haya ni siquiera considerado regresar a casa de su mamá tras la muerte de Julián Figueroa.

De acuerdo a lo dicho en el programa de YouTube Argüente TV, Imelda Tuñón da por hecho que Maribel Guardia manipula y le dice cosas a Imelda Garza para que ella continúe en su casa y así José Julián no se separe de su abuela paterna.

Cabe mencionar que fue Maribel Guardia quien ayudó a la viuda de Julián Figueroa a ingresar al mundo del espectáculo con actriz de teatro a fin de generar ingresos para dar una buena vida a su hijo.