Paolita Suárez reapareció tras ser dada de alta del hospital y rompió en llanto al hablar de su accidente automovilístico en León.

La influencer sufrió un accidente tras impactarse contra un camión de refrescos en una vialidad de León, Guanajuato.

El accidente afectó emocionalmente a Paolita Suárez, por lo que podría tomar terapia.

Paolita Suárez rompe en llanto tras hablar de su accidente

Durante una entrevista con De Primera Mano, Paola Suárez explicó cómo ocurrió el accidente que la mandó al hospital.

Paola Suárez contó que regresaba de cenar cuando perdió el control del volante y se impactó contra un camión.

La influencer negó que estuviera manejando alcoholizada y mencionó que fue trasladada al hospital con moretones y algunos rasguños.

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Paolita Suárez reveló que tenía miedo de sufrir una lesión grave, ya que las bolsas de aire le golpearon las costillas y se sometió a una luxación hace unos meses, además de que sentía que le faltaba la respiración.

La también actriz comenzó a llorar al recordar el accidente, pues mencionó que ha enfrentado duros momentos desde hace algunos años.

“Le doy gracias a Dios de las oportunidades que tengo”, dijo Paolita Suárez mientras lloraba en vivo: “Ya me hicieron llorar”.

Paolita Suárez está en shock tras su accidente

La influencer está estable y recuperándose en su casa, pero reveló que su estado emocional es frágil.

Paolita Suárez mencionó que tomará terapia, ya que sigue en shock y ver las fotos del estado en el que quedó su camioneta la tienen aterrada.

“Estoy como en shock, siento como si estuviera vacío mi estómago, me siento rara”, mencionó Paolita Suárez sobre su estado emocional.

Afortunadamente, el accidente de Paolita Suárez solo dejó daños materiales y no hubo lesionados.

Paola Suárez agradeció el apoyo de sus fans, quienes le han deseado lo mejor.