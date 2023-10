El esposo de Maribel Guardia se encuentra en medio de la polémica por pose con Imelda Tuñón que despertó las alarmas de los fans.

A seis meses de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia -64 años de edad- compartió con sus seguidores que había cumplido uno de sus más grandes sueños.

Maribel Guardia destacó que había llevado a su nieto José Julián a disfrutar del Zoológico de Miami y de la magia de Disney World en Orlando, Florida, Estados Unidos, tal y como lo había querido su padre.

En las imágenes, Maribel Guardia luce muy feliz en compañía de su esposo, el abogado Marco Chacón, y su nuera Imelda Garza Tuñón -26 años de edad-.

Sin embargo la pose del esposo de Maribel Guardia con Imelda Tuñón ha despertado las alarmas entre sus seguidores y no han parado de advertirle a la actriz sobre que algo no estaría bien.

Imelda Garza Tuñón, Julián Figueroa y Maribel Guardia (@maribelguardia / Instagram)

Esta es la pose del esposo de Maribel Guardia con Imelda Tuñón que despertó las alarmas de los fans

Maribel Guardia compartió que había cumplido uno de los sueños de su hijo Julián Figueroa, llevar a José Julián a Disney World en Orlando, Florida, Estados Unidos.

A través de sus redes sociales Maribel Guardia se mostró sorprendida de que a su nieto José Julián le gusten los mismos juegos que a su hijo Julián Figueroa.

En su publicación, Maribel Guardia compartió una serie de fotografías en la que se mostró con su esposo Marco Chacón y su nuera Imelda Garza Tuñón.

Sin embargo, usuarios de inmediato notaron que algo no se encontraba bien con la pose del esposo de Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón.

Y es que en una de las fotografías, Maribel Guardia aparece hincada junto con su nieto, mientras que Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón se encuentran de pie atrás de ellos.

Pero la pose que tienen Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón ha saltado las alarmas de los seguidores de Maribel Guardia, quienes han señalado que no fue nada correcta.

Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón (@maribelguardia / Instagram )

Usuarios le advierten a Maribel Guardia por la pose de su esposo con Imelda Tuñón

Usuarios de inmediato han querido advertirle a Maribel Guardia que algo no está bien con la pose de Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón.

A través de Instagram, usuarios no dudaron en escribirle a Maribel Guardia advirtiéndole que se encuentre más alerta de lo que pasa con Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón, pues destacan que esa pose que tienen en la fotografía no es la correcta.

“Todo muy bonito, ¿pero nadie dirá nada de la pose de la viuda y el marido?”, “Yo no me le acercaría así a mi suegro, cuñado, marido de otra”, “Justo eso pensé, no es que sea mal pensada, pero se presta a muchas interpretaciones”, destacaron algunos usuarios.

Otros usuarios resaltaron que la pose de que tienen Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón es más de una pareja, por lo que le piden a Maribel Guardia tener cuidado.

“Soy yo o el esposo de Maribel casi le embarra todo a la nuera”, “Oye, todo bonito, pero la nuera parece esposa del esposo de Maribel, mucho ojo ahí, por qué eso no es nada normal”, “K hace la viuda parándole la nalga al esposo de Maribel” (sic), escribieron algunos usuarios.