Esposo de Galilea Montijo nunca fue suplente de diputado priista. En declaraciones del propio político confirma los dicho, el periodista Gustavo Adolfo Infante y aseguró que efectivamente no tiene relación con Fernando Reina Iglesias.

En el marco de la ola de los escándalos que han envuelto recientemente la actriz y conductora, Galilea Montijo y tras la publicación del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández.

Durante el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante salió nuevamente en defensa de la conductora Galilea Montijo ante los dichos que se han hecho sobre ella y su familia.

Esto luego de que Gustavo Adolfo Infante dijo que pudo hablar con el diputado priista Tonatiuh González Case, quien también es ‘cuate’ del conductor.

Asegurando que Tonatiuh González Case le dijo que efectivamente ‘no es cierto que fuera su suplente’ como se ha dicho acerca de Fernando Reina Iglesias, así como le aseguró no conocerlo.

Esto en referencia a lo citado en el libro en donde existe un supuesto nexo de negocios, del esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina Iglesias, con el diputado Tonatiuh González Case, quien fue investigado por sospecha de trata de mujeres.

Galilea Montijo defiende a su esposo

Galilea Montijo defiende a su esposo. El día de ayer la conductora y actriz a través de un mensaje en video en donde defendió a Fernando Reyna, asegurando que tanto él como ella han salido adelante gracias a su trabajo.

En donde a claró que su esposo Fernando Reyna no tiene ningún relación con el diputado Tonatiuh González Case, quien ha sido vinculado con una red de trata de personas, asegurando que es una persona ‘intachable’.

Además de que refrendó, lo dicho con anterioridad que su esposo dejó el cargo en el l Ayuntamiento de Atizapán, debido a que Fernando Reyna está emprendiendo nuevos retos profesionales.

Esposo de Galilea Montijo es relacionado con caso Inés Gómez Mont (@reinaiglesias)

Anabel Hernández sostiene lo dicho en su libro sobre Galilea Montijo

Anabel Hernández sostiene lo dicho en su libro sobre Galilea Montijo. En el escándalo tras la publicación de ‘Emma y las otras señoras del narco’, y el nivel mediático que ha alcanzado en referencia a la conductora.

La periodista mexicana, quien ha investigado la historia de los narcos durante 15 años, dijo que ‘lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma’.

Asimismo, Anabel Hernández dijo que es responsable de lo escrito, asegurando que no es sólo por difamar, ya que cuenta con las pruebas sobre todo lo narrado en su libro.