Si te has dado una vuelta por X, habrás notado que mucha gente está hablando de “Spider-Verse”, debido a los días que faltan para ver Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Pero, más que algo positivo, se trata de una queja, pues faltan mucho tiempo para tener el estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en cines.

¿Cuánto tiempo falta para el estreno de Spider-Man:Beyond the Spider-Verse?

De acuerdo con lo que mencionan en X, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se estrenará dentro de 700 días, a partir del 4 de julio de 2025.

Beyond the Spider-Verse (Especial)

Recordemos que Sony ya había dado a conocer que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se estrenaría en junio del 2027, luego de una serie de retrasos.

Eso significa que para ver la conclusión de la historia, los fans tendrán que esperar otros dos años más, eso si no surge algún otro imprevisto.

El desarrollo de esta película ha sido bastante problemático para Sony, sobretodo por la huelga de actores y escritores en Hollywood.

Sin olvidar toda la reestructuración que Sony hizo alrededor de la marca de Spider-Man, luego del fracaso que fue su universo de villanos.

Lo cual provocó algunos inconvenientes extra dentro de la producción de la película animada.

Spider-Man: Beyond the Spiderverse (@DiscussingFilm / X)

¿Qué dicen los fans sobre el estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

La espera de otros 2 años para el estreno de Beyond the Spider-Verse no ha caído bien en los fans del Hombre Araña, quienes se comienzan a desesperar.

En los comentarios a la espera por Beyond the Spider-Verse, se puede leer cómo algunos se cuestionan si seguirán vivos para el estreno de la película.

Otros incluso hacen la broma que el también retrasado GTA VI saldrá antes que la próxima película animada del Hombre Araña.

Hay que recordar que Sony había prometido que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se estrenaría tan solo un año después de Across the Spider-Verse.

Sin embargo, la película ni siquiera había iniciado su producción para el momento en que se estrenó la segunda parte.

De ahí que la película ya lleve dos años en producción, y aún tenga otros dos años por delante para estar lista.