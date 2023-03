Un par de semanas atrás, Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron, vía redes sociales y en televisión, el fin de su divorcio; sin embargo, su ruptura no es nueva, ya tiene meses.

Por lo que Andrea Legarreta señaló haber esperado tiempo para dar la noticia de su ruptura pues en un tema que está trabajando y, por supuesto, más que hablado.

No obstante, es hasta hoy que la expareja tomó la decisión de dejar de compartir casa, algo que ya no le gustó a Erik Rubín y es que siguen viajando juntos y se ven a diario.

¿Por qué se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín? (Eduardo Diaz)

Erik Rubín se resiste a salirse de la casa que comparte con Andrea Legarreta

En entrevista con Maxine Woodside, de 74 años de edad, Erik Rubín aseguró tener una relación cordial y amable con Andrea Legarreta.

Así como reveló que por indicación de su terapeuta en breve abandonara la casa que comparte con la conductora de Hoy, de 51 años de edad.

“No he salido (de la casa), está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir”, confesó el integrante de Timbiriche, de 52 años de edad.

Erik Rubín aclara su polémico beso (Instagram)

Y es que la expareja ha estado tomando terapia para descubrir si quieren seguir junto o deben soltarse por el bien de ambos.

Salirse de casa los ayudará a descubrir y aceptar lo que ha estado fallando en su relación, así como para extrañarse un poco como pareja romántica pues son buenos amigos y socios.

El propio dice ser consciente que con el paso del tiempo empiezas a descuidar la relación de pareja, ya sea por los hijos o el trabajo, lo que es normal pero no es bueno.

Erik Rubín la ha pasado mal desde su separación de Andrea Legarreta

Por otro lado, Erik Rubín acepta que su separación no ha sido fácil pues ha tenido noches de pesadilla.

Y es que una ruptura no es fácil, así como tampoco lo ha sido enfrentar críticas por un supuesto amorío con Apio Quijano, de 45 años de edad, a quien ya no besa en los 90′s Pop Tour.

Por lo que el cantante intenta poner buena cara al difícil momento por el que atraviesa. “Desde el amor todo es perfecto y todo se acomoda”, señala.