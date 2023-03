Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran en Hoy y terminan llorando al recordar su relación.

En medio de las críticas de retractores, la pareja demostró que siguen sintiendo un gran amor.

Desde la primera semana de marzo, Andrea Legarreta -de 51 años de edad- anunció con gran emoción la presencia de Erik Rubín -de 52 años de edad- y su hija Mía en Hoy.

Se trataba de la primera vez que Andrea Legarreta y Erik Rubín aparecían juntos luego de que anunciaron su separación después de más de 20 años de matrimonio.

En medio de todas las especulaciones que han surgido por su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín mostraron que no hay problemas entre ellos.

Y de esta manera callaron todos los rumores de problemas entre ellos.

El 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían tomado la decisión de separarse.

Pese a que Andrea Legarreta y Erik Rubín dejaron en claro que su separación se había dado en buenos términos, de inmediato surgieron rumores de una presunta infidelidad.

A más de dos semanas de confirmar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron juntos en el programa Hoy.

Como parte de la promoción del “Cumbia Machine Tour”, Erik Rubín, junto a su hija Mia Rubín, promocionó su espectáculo del 22 de marzo en la Monumental Plaza México.

Durante su conversación, Erik Rubín fue cuestionado sobre su separación de Andrea Legarreta y reconoció que es un tema que ya tenía procesado , pues desde hace meses lo habían conversado.

Sin embargo, Erik Rubín reconoció que lo difícil fue hacerlo público, pues todas las personas se sentían con el derecho de opinar como si supieran de su relación.

Pese a toda la controversia, Erik Rubín destacó que también recibieron mucho amor por parte de sus seguidores, por lo que se sentía muy agradecido.

“La verdad muy afortunados porque hemos recibido mucho amor, mucho apapacho, en verdad, nuestros amigos, nuestra familia, mucha gente, somos muy afortunados porque nos quieren mucho y obviamente no pudo faltar hasta el clásico meme y hasta hay unos muy buenos”

Erik Rubín participó en la sección ‘La Tina’, donde los famosos suelen responder preguntas muy candentes en Hoy.

Aunque Galilea Montijo y Paul Stanley son los encargados de está sección, en esta ocasión Andrea Legarreta fue la encargada de entrevistar a Erik Rubín.

Erik Rubín fue cuestionado sobre si en algún momento se había imaginado a su “princesa tibetana”, a lo que el cantante aseguró que se la había pensado como Andrea Legarreta.

“Claro que sí, ya la conocía desde joven. Ya te conocía, no eras, pero sí me gustabas, por lo que te visualicé no nada más en el cristal”

Erik Rubín