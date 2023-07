En Hoy creen que las críticas a exhabitantes salen de La Casa de los Famosos México pues son los propios participantes que se expresan de esa manera.

Desde su estreno La Casa de los Famosos México ha causado gran controversia por lo que de inmediato se convirtió en uno de los programas más comentados en las redes sociales.

Conforme fue aumentando la tensión en La Casa de los Famosos México, las críticas en las redes sociales se volvieron más fuertes.

Y es que tras su salida de La Casa de los Famosos México, muchos exhabitantes han sido atacados por su actuación dentro del reality.

Tras las críticas que han recibido los exhabitantes de La Casa de los Famosos México, en Hoy se analizó lo que se vive dentro del reality y cómo ha afectado a las personas fuera del programa.

La Casa de los Famosos México (Tomada de video)

En Hoy analizan los ataques que han recibido los exhabitantes de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México ha generado muchas emociones fuera del reality y es que las personas suelen mostrar su apoyo a sus participantes favoritos.

Sin embargo también se han expresado en contra de los participantes que consideran que no han actuado de una buena manera dentro de La Casa de los Famosos México.

El Team Infierno se ha convertido en el más querido del público, por lo que los habitantes del Team Cielo que han salido de La Casa de los Famosos México han recibido muchas críticas.

Durante el programa Hoy se habló sobre el fenómeno que ha sido La Casa de los Famosos México y las críticas que han recibido los exhabitantes.

Paul Stanley -de 37 años de edad- y Raquel Bigorra -de 49 años de edad- compartieron cómo lidiaron con el hate a su salida del reality show.

En Hoy se resaltó que la mayoría de los malos comentarios que han recibido los exhabitantes de La Casa de los Famosos México provienen de falsos perfiles.

Programa Hoy (Tomada de Video )

Tras salir de La Casa de los Famosos México Paul Stanley se desconectó de las redes sociales

Paul Stanley confesó que al estar adentro de La Casa de los Famosos México no se sabe el alcance que tiene en la televisión y redes sociales.

Pero cuando salió descubrió que era un “monstruo” y que tiene un gran alcance por lo que cada cosa que dicen y hacen tienen una gran repercusión.

Sin embargo, Paul Stanley señaló que se dio cuenta que el mensaje que se quiere mostrar en el reality es completamente diferente al que se tramite afuera de La Casa de los Famosos México.

“Parece teléfono descompuesto (…) si empiezas a ver todo el hate en redes sociales y todos los mensajes que uno mandaba con Wendy que me llevaba muy bien ya en las redes era una agresión y nunca pasó eso” Paul Stanley

Paul Stanley confesó que tras las críticas que recibió, prefirió no responder nada pues no se quería enganchar con los comentarios negativos.

“Me desconecte de eso y no me enganche. No responder nada y aguantar” Paul Stanley

Pese a que era uno de los favoritos para ganar por el apoyo que tenía del programa Hoy, Paul Stanley destacó que ya no regresaría a un reality así, pero aprendió a decir que no y ha no dejarse a llevar por el juego de otras personas.

Raquel Bigorra cree que las críticas se generan dentro de La Casa de los Famosos México

Al ser una de las que más críticas ha recibido, Raquel Bigorra cree que los ataques se generan dentro de La Casa de los Famosos México.

“Para mi lo que se genera afuera sale de la casa, no sale de ningún otro lugar, cuando un habitante te etiqueta como un mueble la gente de afuera se va con lo que dicen los de adentro” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra señala que los comentarios de los mismos participantes se multiplican y es lo que llega a las redes sociales.

“En el tiempo de Bárbara cuando ellos se burlaban y le decían la loca, que yo nunca estuve de acuerdo, ¿qué generas? Afuera esto se multiplica, todo esto sale de la casa” Raquel Bigorra

En ese sentido Raquel Bigorra pidió tener más cuidado con lo que se dice en La Casa de los Famosos México pues hay personas que si están enganchadas con lo que sucede ahí.

“Si llega un momento en el que se te olvidan las cámaras, donde vives otra realidad, pero no puedes dejar de tener ese compromiso de la palabra. Saber que lo que dices también vas a afectar a una familia o persona, por que la gente de ahí afuera si se engancha con la historia” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra confesó que si es fuerte estar en La Casa de los Famosos México y ellos saben a lo que fueron, pero es mejor mantenerse alejado de las redes para no engancharse.

Incluso confesó que después de participar en Big Brother se fue a terapia y ahora sigue ya que salió de La Casa de los Famosos México.

Raquel Bigorra confesó que tras La Casa de los Famosos México y la exposición que tuvo y el juego tan rudo ahora se siente más fuerte para responder a los ataques en su contra.