Begoña Coto es una famosa diseñadora de vestuario que en el pasado fue relacionada íntimamente con Facundo.

Ahora, tras la eliminación del conductor de La Casa de los Famosos México 2025, el escándalo revivió trayendo a Begoña Coto a la conversación.

¿Quién es Begoña Coto?

Se sabe que Begoña Coto es una de las diseñadoras de vestuario que están detrás de los personajes del programa ¿Quién es la Máscara?

Pese a ser una persona que trabaja para la televisora, tiene un perfil bajo tanto en la vida pública como en redes sociales.

¿Cuántos años tiene Begoña Coto?

No hay información disponible de la fecha de nacimiento de Begoña Coto.

¿Quién es el esposo de Begoña Coto?

Se desconoce el estado civil de Begoña Coto.

¿Qué signo zodiacal es Begoña Coto?

No es posible determinar el signo zodiacal de Begoña Coto sin una fecha de nacimiento.

Begoña Coto, presunta amante de Facundo (Begoña Coto / Facebook )

¿Quiénes son los hijos de Begoña Coto?

No se sabe si Begoña Coto tiene hijos.

¿Qué estudió Begoña Coto?

Se desconoce el grado académico de Bagoña Coto o las escuelas en las que ha llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Begoña Coto?

En la actualidad, Begoña Coto se dedica al diseño de vestuario.

Begoña Coto, acusada de ser amante de Facundo

El domingo 7 de septiembre de 2025, Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Esta situación revivió el presunto romance que sostuvo con la diseñadora de vestuario, Begoña Coto.

Fue durante el 2016 cuando Facundo se separó definitivamente de Esmeralda Palacios, con quien tuvo tres hijos.

Por lo que reportaron en TVyNotas en aquél entonces, la razón de la ruptura fueron las constantes infidelidades del conductor y comediante.

Begoña Coto fue señalada en medio de esta investigación de la revista, revelando incluso que Facundo le rogó para que no lo dejara.

Cabe destacar que esta supuesta relación jamás fue negada ni confirmada por ninguna de las partes implicadas.

En la actualidad, aparentemente, ninguno de los dos mantienen cercanía.

Pero, el periodista Hugo Maldonado asegura que ambos se siguen en Instagram mutuamente.