César Gastélum protagonizó un video musical del cantante Larry Hernández, donde su personaje moría de un disparo y este se volvió viral tras su muerte.

El influencer protagonizó el video musical de la canción Sueño ligero de Larry Hernández y La Ventaja, el cual se lanzó en noviembre de 2024.

Larry Hernández compartió un fragmento de este video para despedirse se César Gastélum.

El video de César Gastélum donde su personaje muere de un disparo

La muerte de César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa revivió el video musical donde interpreta a un hombre que muere de un disparo.

El video inicia con César Gastélum con un disparo en el pecho y caminando por la calle hasta llegar a un altar de Día de Muertos donde es atacado a tiros.

Posteriormente, César Gastélum es atendido por paramédicos y llama atención que una de las frases de la melodía que recita el influencer dice: “Tal vez me pusieron dedo y no me percaté, tal vez me metí con quien no debía meter”.

El personaje César Gasélum muere, mientras paramédicos tratan de salvarlo y hay quienes consideran que el influencer ya presentía la forma en la moriría.

El video cierra con César Gatélum sosteniendo un rosario, se persina y su alma trasciende.

¿De qué habla Sueño ligero? La canción que protagonizó César Gastélum

Sueño Ligero fue estrenada en 2024 y habla de la traición, envidia y la muerte de una persona que jura venganza.

La canción protagonizada por César Gastélum menciona que se había “metido” con las personas equivocadas, por lo que había sido asesinado y pide a sus seres queridos que venguen su muerte.

Por otro lado, Larry Hernández compartió un fragmento de este video en Instagram y se despidió de César Gastélum.

“En este video tuvimos la dicha de contar con la participación de nuestro amigo César Gastélum en la canción “sueño ligero” (...) Gracias por tu amistad, por tu entrega y por haber formado parte de este momento que siempre quedará en nuestros corazones" Larry Hernández

César Gastélum se encontraba en una transmisión en vivo cuando fue asesinado por sicarios que iban a bordo de una motocicleta y hasta el momento no se reportan detenidos por el homicidio.