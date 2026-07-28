En una reciente emisión del programa La mesa caliente, Verónica Bastos presentó el último audio que Mauro Menéndez le envió a Aylín Mujica antes de morir.

En su mensaje, Mauro Menéndez, quien murió el pasado 16 de julio de 2026, confirma haber sido diagnosticado con neumonía; sin embargo, durante su paso por Barbados, no experimentó ninguna molestia ya que cumplió con el tratamiento médico.

“Vieron los rayos X y sí, dicen que tengo, o bueno, tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron. Ya no tengo tos. Ya no me siento mal. Ya me siento bien. Ya me siento normal. Ya no me duele nada. Ya estoy bien” Mauro Menéndez

La conductora de Telemundo, dijo haber compartido la grabación porque la sorpresiva muerte generó una ola de rumores alrededor de la salud e incluso de la vida de Mauro, mismos que Aylín Mujica, de 51 años, desea frenar.

Piden respetar duelo de Aylín Mujica

Verónica Bastos, de 45 años, aprovechó la difusión del último audio de Mauro Menéndez para pedir respeto por la forma en que Aylín Mujica enfrenta el duelo.

“¿Quién eres tú para estar cuestionando si ella está o no en un programa de televisión? ¿Qué sabes de una madre? Ojalá nadie tuviera que pasar por ese dolor que ni siquiera tiene nombre. Así que respeten y tengan cuidado cuando le manden un mensaje a Aylín” Verónica Bastos

“Te extraño como si fuera una eternidad”: Aylín Mujica despide a su hijo Mauro Menéndez (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

A días de la muerte de Mauro Menéndez, Aylín Mujica concedió una entrevista a La Mesa Caliente, donde relató cómo recibió la noticia.

Aclaró que su hijo estaba enfermo antes de viajar, por lo que fue una sorpresa que la situación se agravará cuando éste tenía la seguridad de haber superado la neumonía.

Pidió respeto para la familia y explicó haber concedido la entrevista para desmentir varias versiones que comenzaron a circular en redes sociales tras la muerte.

No obstante, comenzó a ser severamente criticada por aparecer en un programa de televisión en pleno duelo.