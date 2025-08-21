Te decimos cuándo sale De viaje con los Derbez 5 a través de la plataforma en streaming Amazon Prime Video.

La próxima temporada de la famosa familia de Eugenio Derbez llega con 6 nuevos episodios dede Japón.

Aislinn Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez terminan vomitados en De Viaje con los Derbez 3 (@deviajeconlosderbez / Instagram)

¿Cuándo sale De viaje con los Derbez 5?

La próxima temporada de ‘De viaje con los Derbez 5’ llega a Amazon Prime Video a partir del próximo:

26 de septiembre de 2025

En esta nueva temporada, la famosa familia llega a Japón para vivir “tradiciones ancestrales, desafíos gastronómicos y el inevitable caos familiar.”

La nueva temporada de De viaje con los Derbez 5 contará con 6 nuevos episodios , los cuales se irán liberando semanalmente y un capítulo adicional de reencuentro.

Como en las anteriores temporadas, el elenco de la docuserie de comedia disponible en México y más de 240 países en el catálogo de Amazon Prime Video está conformado por la familia Derbez:

Eugenio Derbez, de 63 años de edad

Alessandra Rosaldo, de 53 años de edad

Aitana Derbez, de 11 años de edad

Aislinn Derbez, de 39 años de edad

Vadhir Derbez, de 34 años de edad

José Eduardo Derbez, de 33 años de edad

De viaje con los Derbez 5 se habría grabado a mediados de junio y julio de este año, momento en que Aislinn Derbez compartió imágenes de su viaje a Japón por motivos de trabajo.

De viaje con los Derbez (Instagram/@deviajeconlosderbez)

¿En dónde se ha grabado De Viaje con los Derbez?

La primera temporada de “De Viaje con los Derbez” se estrenó el 18 de octubre de 2019 y siguió a la familia Derbez en su viaje a Marruecos.

En su segunda temporada, la familia famosa viajó por el noroeste de Estados Unidos, la tercera en Jamaica y la más reciente en el círculo Ártico de Finlandia.

Esta quinta temporada De viaje con los Derbez es en Japón y se desconoce si habrá una sexta temporada que incluya a la hija de José Eduardo Derbez.