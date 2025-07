Abraham Esqueda, el Furcio original, exhibió a Eugenio Derbez sobre su relación “manipuladora” con Sammy Pérez.

En La Verdad Incómoda, canal de entrevistas de YouTube, Abraham Esqueda habló sobre los últimos días de Sammy Pérez, uno de sus mejores amigos.

Abraham Esqueda, conocido por su personaje de Furcio, alcanzó la fama en el programa de televisión No Manches, conducido por Omar Chaparro.

Poco se sabe de la vida de Abraham Esqueda, como que Furcio vive y trabaja actualmente en CDMX.

El actor y comediante reapareció en 2020 no por un nuevo respiro en su carrera, sino por su oficio en una taquería acomodando autos de clientes.

Furcio era uno de los comediantes más populares a principios del año 2000, cuando saltó a la fama en la televisión:

Con el tiempo, la popularidad de Furcio comenzó a desvanecerse; en la actualidad, Abraham Esqueda trabaja acomodando autos y vendiendo cigarros .

Además, tiene una cuenta de TikTok y un canal de YouTube en busca de revivir su fama, ahora como creador de contenido.

Abraham Esqueda, Furcio, acudió a una entrevista con Anny Borras para YouTube, donde habló sobre Sammy Pérez y Eugenio Derbez.

Sammy Pérez, quien murió en 2021 tras un contagio de Covid-19, era un gran amigo de Furcio, por lo que ambos compartían secretos.

Como el que Eugenio Derbez -de 63 años de edad- maltrataba a Sammy Pérez cuando trabajaron juntos.

Antes, en un episodio de La Cotorrisa en YouTube, Eugenio Derbez confirmó la complicada relación laboral que tuvo con Sammy Pérez.

Pues el comediante debía “retener” a Sammy Pérez para que no se escapara de los llamados y llegara a tiempo.

“Teníamos una técnica para cuando íbamos a grabar con Sammy. Si grabábamos con él un viernes, lo buscábamos desde el martes o miércoles a su casa. Si no lo encontrábamos, pues era tipo: ‘Vete al día siguiente porque no tenía celular’. Cuando al fin lo encontrábamos, lo llevábamos a un hotel lindo y que disfrutara ahí, pero por nada del mundo lo dejábamos irse, porque si no, ya no llegaba.”

Eugenio Derbez