Te decimos qué pasó con Sergio Iván Juárez Correa, el maestro que inspiró la película de Eugenio Derbez -de 63 años de edad- ‘Radical’.
Y es que Sergio Iván Juárez Correa -de 33 años de edad- se estaría enfrentando a un nuevo desafío en su carrera como docente.
El maestro que inspiró la película de Eugenio Derbez ‘Radical’, Sergio Iván Juárez Correa se estaría enfrentando a un nuevo desafío.
Y es que tras haber llevado a su grupo a los primeros lugares a nivel nacional, el maestro interpretado por Eugenio Derbez será director escolar.
Sergio Iván Juárez Correa estaría a punto de asumir la dirección de una escuela en Miguel Alemán, Tamaulipas.
Esta zona, de acuerdo con algunos medios, está catalogada como de alto riesgo debido a la violencia que la rodea.
El maestro adquirió su puesto durante el proceso de selección y asignación de plazas docentes regulado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por lo que, a pesar de que Sergio Iván Juárez Correa aceptó el puesto disponible más cercano a su hogar, la ubicación de la escuela le causaría complicaciones personales.
Pues se encontrará a horas de distancia de su esposa, quien recibió un puesto similar en otra localidad con altos índices de inseguridad, y de su hijo con necesidades especiales.
El maestro interpretado por Eugenio Derbez aún no habría tomado decisión en cuanto a su empleo; sin embargo, su gran desempeño como maestro de matemáticas ha creado expectativas.
Eugenio Derbez felicitó a Sergio Iván Juárez Correa
El nuevo desafío al que el maestro que inspiró la película Radical tendrá que enfrentarse lo dio a conocer Eugenio Derbez a través de as historias en su cuenta oficial de Instagram.
Y es que Eugenio Derbez felicitó a Sergio Iván Juárez Correa por su nuevo puesto y pidió que se siga apoyando a los docentes que crean cambios.