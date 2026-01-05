Óscar Burgos se volvió tendencia en redes sociales por un rumor malintencionado; al comediante mexicano “lo mataron”.

El pasado 28 de diciembre, fecha en que se hacen bromas con motivo al Día de los Santos Inocentes, el creador de contenido Fernando Lozano “mató” a Óscar Burgos.

Fernando Lozano publicó en Instagram una fotografía junto a Óscar Burgos, de 67 años de edad, que preocupó a los seguidores, amigos e incluso familiares del comediante.

En la imagen de formato blanco y negro donde ambos aparecen incluye la leyenda: “vuelta alto @oscarburgostv”.

Para muchas personas esas palabras fueron suficientes para asumir lo peor...

Óscar Burgos desmiente su muerte

En su momento, Óscar Burgos no le dio importancia a la publicación de su amigo Fernando Lozano, de edad desconocida, por lo que inevitablemente la broma escaló.

En diversas plataformas “mataron” a Óscar Burgos, por lo que éste ya echó por tierra el supuesto.

El comediante reposteó la fotografía de Fernando Lozano y aclaró que la leyenda fue parte de una broma local, es decir, entre él y su amigo.

Óscar Burgos desmiente su muerte (@oscarburgostv / Instagram)

De acuerdo con el también conductor de televisión, Fernando así como otros de sus amigos suelen molestarlo por su edad y es que aparenta muchos años menos de los que en realidad tiene.

Debido a que es mayor, juegan a que morirá primero, anunció que harán en su momento y que no será tomado en serio si continúan bromeando, asegura Óscar Burgos.

“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aún así, los amo mucho“ Óscar Burgos

Como era de esperarse, su aclaración de inmediato generó reacciones, sus seguidores le pidieron no jugar de esa manera.

Marcela Mistral pensó que Óscar Burgos había muerto

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, de 49 años de edad, robó foco en la red social y es que confesó haber caído en la broma a Óscar Burgos.

“Qué mensos, me asusté”, escribió Marcela Mistral por lo que Óscar Burgos reiteró que se trató de una broma y que él mismo llegó a dudar.