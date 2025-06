Alex Montiel, el Escorpión Dorado, respondió en un video de YouTube, tras el escándalo que desató Adrián Marcelo con su reciente entrevista.

En medio del revuelo, El Escorpión Dorado volvió a hablar de su infidelidad con Fabiola Martínez, pero desactivó los comentarios.

Todo surge del video que Adrián Marcelo publicó en su canal, en el que entrevistó a Fabiola Martínez y ella reveló detalles explosivos sobre su relación con el Escorpión Dorado.

Escorpión Dorado (Alex Montiel)

Escorpión Dorado, tras declaraciones de Fabiola Martínez en video de Adrián Marcelo: ““Una mentira repetida mil veces se empieza a dar por verdad”

Tras permanecer varios días en silencio sobre el tema, el Escorpión Dorado inició, presumiendo que en el video de Adrián Marcelo se dijeron falsedades y que sólo hay alguien a quien él le debe explicaciones.

“Una mentira repetida mil veces se empieza a dar por hecho y por verdad. […] Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Y en mi matrimonio estábamos viviendo una situación de distanciamiento entre los dos”, aseveró.

Pasaron varios días antes de que el Escorpión Dorado se manifestara en torno al video de Adrián Marcelo, lo que le valió críticas y acusaciones en redes sociales.

En su video, Alex Montiel respondió a esa ola de cuestionamientos que se generó mientras estaba de viaje.

“Yo no culpé a nadie, yo nunca oculté la cara, yo nunca negué nada. […] Todo lo hablé de frente y de un pedo de hace dos años”.

“Yo no me escondí, yo no evadí mi responsabilidad, yo no culpé a nadie. Pero se atreven a abrir la boca y empezar a cuestionarme y decir, a ver, hazte responsable”, añadió.

El Escorpión Dorado cerró el tema afirmando que a dos años de la situación, su matrimonio se encuentra mejor que nunca,

Finalmente, explicó cómo está actualmente su situación sentimental con su esposa Dana. “Hoy estamos muy unidos. Hoy estamos enamorados”.

Escorpión Dorado también respondió a Óscar Burgos en video de YouTube, pero sin mencionar su nombre

El Escorpión Dorado también arremetió contra Óscar Burgos. El comediante ha hablado en entrevistas sobre la relación de Alex Montiel y Fabiola Martínez.

El Escorpión Dorado expresó su molestia por las supuestas tergiversaciones de Oscar Burgos y criticó que esté ventilando detalles privados.

“Cuando se dicen las cosas en privado, ¿por qué vas a estarlas exponiendo?”, cuestionó, visiblemente molesto.

Asimismo, el Escorpión Dorado explicó que tras ventilarse su infidelidad decidió distanciarse de Oscar Burgos porque ya no se sentía cómodo con él.

¿Por qué no ha reconectado con el comediante regio? Alex Montiel señaló que no es obligatorio que retome la relación con alguien con quien ya no se siente a gusto.

“No es obligatorio tener una relación de amistad”, remató.