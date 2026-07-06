George Clooney se dijo honrado por su próximo reconocimiento en la edición número 83 del Festival de Cine de Venecia.

“Este festival es sin ninguna duda mi favorito y que me concedan el León de Oro es un honor enorme. Probablemente también significa que soy mayor, pero lo aceptaré”. George Clooney, actor

El León de Oro honorífico es uno de los máximos galardones que se entregan año tras año en el festival y reconoce a figuras destacadas con grandes aportaciones en la industria del cine.

El Festival de Venecia 2026 se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre, con George Clooney como una de las estrellas principales de esta edición.

Festival de Venecia reconoce la carrera de George Clooney antes de su homenaje

Previo al homenaje que recibirá durante el Festival de Venecia, la organización destacó la trayectoria de George Clooney mediante un mensaje firmado por su director artístico, Alberto Barbera, quien resaltó su influencia como actor, director y productor.

Barbera definió a Clooney como “un artista completo y carismático”, cuya carrera representa una de las más brillantes del cine contemporáneo gracias a su pasión, originalidad y compromiso constante con la industria audiovisual.

George Clooney, actor. (Tiziana Fabi / AFP)

El director del certamen recordó que Clooney inició su camino con pequeños papeles en series de televisión y producciones de bajo presupuesto, antes de alcanzar reconocimiento internacional con la serie ER.

Según Barbera, esa evolución permitió consolidar a un actor capaz de transmitir naturalidad y cercanía, cualidades que, afirmó, han convertido a sus personajes en figuras creíbles, humanas y memorables para distintas generaciones.

El responsable del festival también destacó la versatilidad de George Clooney al desenvolverse en géneros como el drama bélico, el thriller, la ciencia ficción y la comedia, construyendo una filmografía diversa sin perder identidad interpretativa.

Entre las producciones mencionadas figuran:

Three Kings

Syriana

Michael Clayton

Ocean’s Eleven

O Brother

Where Art Thou?

Gravity, Solaris

The Descendants

Up in the Air

Jay Kelly

Finalmente, Barbera subrayó que la faceta de George Clooney como director también refleja una visión exigente del cine, destacando títulos como: