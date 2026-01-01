George Clooney es un actor y director de Estados Unidos con gran fama mundial gracias a su éxito en Hollywood.

Pero ¿quién es George Clooney? Acá te contamos los que sabemos del famoso actor y director de Estados Unidos

¿Quién es George Clooney, actor y director de Estados Unidos?

George Timothy Clooney, mejor conocido solo como George Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense, que nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky.

George Clooney (AP)

¿Qué edad tiene George Clooney?

Actualmente George Clooney tiene 64 años de edad.

¿Quién es la esposa de George Clooney, actor y director de Estados Unidos?

El actor y director de Estados Unidos, George Clooney está casado con la abogada, activista y escritora de origen libanés y nacionalidad británica Amal Clooney de 47 años de edad.

La nueva ciudadanía de George Clooney y su esposa divide opiniones (Cosmopolitan)

¿De qué signo zodiacal es George Clooney?

George Clooney pertenece al signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene George Clooney, actor y director de Estados Unidos?

George Clooney, el actor y director de Estados Unidos tiene 2 hijos junto a su esposa Amal Clooney; los mellizos, Alexander y Ella, nacidos en 2017, por lo que tienen 8 años.

¿Qué estudió George Clooney?

Se conoce que George Clooney estudió en la Northern Kentucky University en la cual se especializó en periodismo televisivo, así como en la University of Cincinnati, aunque nunca se graduó.

¿En qué ha trabajado George Clooney, actor y director de Estados Unidos?

A lo largo de los años George Clooney ha forjado una de las carreras más sólidas en Hollywood.

Luego de que George Clooney alcanzara la fama mundial, tras interpretar el personaje del Dr. Doug Ross en la serie ER (1994-1999).

Tras esto, George Clooney ha protagonizado varias películas icónicas, tales como Ocean’s Eleven, O Brother, Where Art Thou?, Batman y Gravity.

El cine ha hecho que George Clooney tenga 2 premios Oscar, en 2006 ganó en la categoria a Mejor Actor de Reparto por su papel de Robert Barnes en la película Syriana.

Mientras que en 2013, George Clooney ganó el Oscar a la Mejor Película como productor de la película Argo.

Como director y productor, George Clooney ha liderado filmes como Confessions of a Dangerous Mind, Good Night, and Good Luck y The Monuments Men.

En otra faceta, George Clooney también es conocido por su labor como activista y filántropo, lo que lo ha llevado a ser Mensajero de la Paz de la ONU.

Mientras que como empresario, el actor y director George Clooney es cofundador de la marca de tequila Casamigos.