La nueva ciudadanía de George Clooney divide opiniones

El actor estadounidense George Clooney, conocido por su trabajo en películas como “La Gran Estafa”, ha dividido opiniones luego de dar a conocer que obtuvo una nueva ciudadanía con sede en Francia.

La ciudadanía francesa también le fue dada a su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus gemelos de ocho años mediante un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial.

Donald Trump critica a George Clooney por su naturalización francesa

Entre quienes criticaron a George Clooney por su nueva ciudadanía francesa, destacó la ministra delegada de interior francesa y el presidente Donald Trump, quien lo calificó como uno de ”los peores pronosticadores políticos”.

Asimismo, recordó cuando George Clooney abandonó la recaudación de fondos para el partido demócrata tras el “infame debate” con Joe Biden, solo para “pasarse al bando” de otra candidata estelar, Kamala Harris.

“Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el soñoliento Joe Biden” Donald Trump

En la parte final de sus críticas, Donald Trump aseguró que George Clooney nunca fue un gran actor y que recibió más publicidad por su política que por sus películas, a las que tildó de escasas y mediocres.

Donald Trump critica a George Clooney por su naturalización francesa (Redes Sociales)

Ministra francesa también critica la naturalización de George Clooney

La ministra delegada de Interior francesa, Marie-Pierre Vedrenne, también criticó la naturalización de George Clooney, pues el actor dijo a principios de diciembre que su francés era malo a pesar de “400 días de clases”.

“Que George Clooney solicite la naturalización es algo de lo que puedo estar muy orgullosa […], pero no es el mensaje correcto” Marie-Pierre Vedrenne,

La reacción de la ministra Marie-Pierre Vedrenne se debe a que las pruebas de idioma se endurecerán para quienes desean ser franceses, por lo que no es un mensaje correcto darle la ciudadanía a quien no lo domina.

Por su parte, el ministro Laurent Nuñez se mostró a favor de la ciudadanía de George Clooney, pues “cumple las condiciones establecidas por la ley” para la naturalización, lo que fue respaldado por la Cancillería de Francia.

“La nacionalidad francesa puede concederse por naturalización [...] a cualquier extranjero francófono que lo solicite y que contribuya con su destacada labor al prestigio de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales”.