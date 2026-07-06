Paola Rojas confirmó su noviazgo con Jorge Suárez, así como reveló cómo un caso de injusticia los hizo coincidir.

La periodista se dio una nueva oportunidad en el amor y esta vez conoció a su novio mientras trabajaba en un caso de violencia que expuso en su programa de televisión.

Paola Rojas revela cómo conoció a Jorge Suárez, su nuevo novio

Durante una presentación de la obra Las Leonas, Paola Rojas confirmó a los medios que es pareja del influencer Jorge Suárez.

Paola Rojas reveló que conoció a Jorge Suárez mientras investigaba un caso de violencia y él le dio acceso a un video del suceso, así como información relevante.

“Lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital y eso fue lo que me acercó a él” Paola Rojas

Paola Rojas y su novio, Jorge Suárez (Especial )

La conductora llevó el caso a la televisión con la intención de que se hiciera justicia y Jorge Suárez la ayudó a tener más información.

“Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y me compartió no solo el material, sino mucha información. Toda esa presión que se hizo en medios digitales permitió que detuvieran al agresor y que permaneciera en prisión. Así nos conocimos” Paola Rojas

Tras trabajar juntos, Jorge Suárez y Paola Rojas comenzaron a conocerse y al final decidieron iniciar una relación.

Paola Rojas expresó que estaba muy feliz y que su relación con Jorge Suárez la mantenía contenta: “El motivo de mi sonrisa es él”.

Gracias al trabajo en conjunto de Paola Rojas y Jorge Suárez, el caso de violencia llegó hasta las autoridades y el agresor fue detenido.

Los hijos de Paola Rojas ya conocen a su nuevo novio

Jorge Suárez también dedicó unas palabras de cariño a Paola Rojas, pues asegura que le gusta todo de ella.

“¿Qué no te puede gustar de Paola? ¿Qué no nos puede gustar de Paola a todos? Pero sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata. Me ayuda mucho" Jorge Suárez

Además, ya se sabe que los hijos de Paola Rojas ya conocen a Jorge Suárez y hasta el momento la convivencia ha sido estable.

“Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien. Lo que nos vincula es muy hermoso y qué bonito poder caminar juntos y compartir todo. Estamos muy contentos y muy emocionados” Paola Rojas

Paola Rojas se mostró entusiasmada con Jorge Suárez y aseguró que su relación era hermosa, además de que estaba contenta de poder compartir todo con su actual pareja.

Paola Rojas y su novio, Jorge Suárez (Instagram/@suarezazcargota)

La conductora fue pareja por varios años del empresario Marcelo Imposti, con quien terminó a inicios de 2026.

Tras la ruptura, Paola Rojas decidió iniciar una nueva relación y aseguró que estaba feliz.