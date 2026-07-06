Paola Rojas confirmó su noviazgo con Jorge Suárez, así como reveló cómo un caso de injusticia los hizo coincidir.
La periodista se dio una nueva oportunidad en el amor y esta vez conoció a su novio mientras trabajaba en un caso de violencia que expuso en su programa de televisión.
Paola Rojas revela cómo conoció a Jorge Suárez, su nuevo novio
Durante una presentación de la obra Las Leonas, Paola Rojas confirmó a los medios que es pareja del influencer Jorge Suárez.
Paola Rojas reveló que conoció a Jorge Suárez mientras investigaba un caso de violencia y él le dio acceso a un video del suceso, así como información relevante.
“Lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital y eso fue lo que me acercó a él”Paola Rojas
La conductora llevó el caso a la televisión con la intención de que se hiciera justicia y Jorge Suárez la ayudó a tener más información.
“Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y me compartió no solo el material, sino mucha información. Toda esa presión que se hizo en medios digitales permitió que detuvieran al agresor y que permaneciera en prisión. Así nos conocimos”Paola Rojas
Tras trabajar juntos, Jorge Suárez y Paola Rojas comenzaron a conocerse y al final decidieron iniciar una relación.
Paola Rojas expresó que estaba muy feliz y que su relación con Jorge Suárez la mantenía contenta: “El motivo de mi sonrisa es él”.
Gracias al trabajo en conjunto de Paola Rojas y Jorge Suárez, el caso de violencia llegó hasta las autoridades y el agresor fue detenido.
Los hijos de Paola Rojas ya conocen a su nuevo novio
Jorge Suárez también dedicó unas palabras de cariño a Paola Rojas, pues asegura que le gusta todo de ella.
“¿Qué no te puede gustar de Paola? ¿Qué no nos puede gustar de Paola a todos? Pero sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata. Me ayuda mucho"Jorge Suárez
Además, ya se sabe que los hijos de Paola Rojas ya conocen a Jorge Suárez y hasta el momento la convivencia ha sido estable.
“Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien. Lo que nos vincula es muy hermoso y qué bonito poder caminar juntos y compartir todo. Estamos muy contentos y muy emocionados”Paola Rojas
Paola Rojas se mostró entusiasmada con Jorge Suárez y aseguró que su relación era hermosa, además de que estaba contenta de poder compartir todo con su actual pareja.
La conductora fue pareja por varios años del empresario Marcelo Imposti, con quien terminó a inicios de 2026.
Tras la ruptura, Paola Rojas decidió iniciar una nueva relación y aseguró que estaba feliz.