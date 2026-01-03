El actor George Clooney respondió públicamente a Donald Trump luego de que el mandatario cuestionara su postura política y su reciente nacionalidad francesa en redes sociales.

La declaración fue difundida por el medio Hollywood Reporter y surge en un contexto marcado por tensiones políticas y la cercanía de las elecciones de medio término.

George Clooney y Donald Trump: cruce político y mensaje electoral

George Clooney ironizó sobre el eslogan Make America Great Again al afirmar que harán a Estados Unidos grande nuevamente, comenzando en noviembre, en clara alusión electoral.

El comentario de George Clooney coincide con la celebración de las elecciones mid-term, donde encuestas de YouGov y Big Data Poll favorecen al Partido Demócrata.

Trump exhibe llamada fallida con Maduro y eleva la presión política (Casa Blanca)

Donald Trump respondió desde su red Truth Social con duras críticas hacia George Clooney y su esposa, cuestionando su credibilidad como analistas políticos públicos.

En su mensaje, Donald Trump vinculó la nacionalidad francesa de George Clooney con problemas de inmigración y delincuencia, comparándolos con la gestión de Joe Biden.

Durante la promoción de Jay Kelly (la nueva película del actor), George Clooney también reflexionó sobre la situación política estadounidense y expresó preocupación por el futuro de la televisión pública.

El actor criticó a Bari Weiss, editora jefe, por desmantelar CBS News y advirtió sobre el impacto en la calidad informativa y la democracia.

George Clooney concluyó que su principal lealtad es hacia Estados Unidos y subrayó la importancia de una prensa funcional para discernir la realidad colectiva.