El Malilla -de 26 años de edad- tuvo un enfrentamiento con la prensa culpa de su equipo de seguridad durante la premiación de una revista.

Fernández Hernández, conocido como El Malilla, acudió a un evento donde la prensa trató de entrevistarlo, pero todo terminó en zafarrancho.

El Malilla tuvo un enfrentamiento con la prensa por culpa de su seguridad

La noche del jueves 18 de septiembre, El Malilla asistió a un evento de la revista Elle México y los medios se molestaron con él por no pasar por la alfombra roja.

A la salida, El Malilla iba custodiado por varios guardias y los reporteros pidieron una entrevista.

¡ZAFARRANCHO! Equipo de #ElMalilla NO lo dejó RESPONDER a la prensa, aunque el cantante quería#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/5rBBBSF0Ll — De Primera Mano (@deprimeramano) September 19, 2025

Los guardias de seguridad de El Malilla evitaron que los reporteros se acercaran a él, lo que desató un zafarrancho.

Ante esto, El Malilla pidió acercarse a la prensa y respondió algunas preguntas.

“Mira, hagamos algo (…) yo se entiendo tu trabajo, también hay que respetar el trabajo de ellos, entonces sí” El Malilla

Todo indica que los guardias que custodiaban a El Malilla no trabajaban para él, eran parte del staff del evento.

El Malilla hablo solo unos minutos con los reporteros y los guardias lo empujaron para que siguiera caminando.

El Malilla en Coachella 2025 (El Malilla 'X' @elmalibaby)

La presa se molesta con El Malilla, pero él no fue culpable

A pesar de que El Malilla sí quería responder a la prensa e incluso les agradeció sus preguntas, los guardias de seguridad lo sacaron del lugar.

“Están empujándonos Malilla ¿Por qué no quieres? ¿Por qué Malilla, por qué?¿Por qué esta gente nefasta nos está empujando?”, dijo un reportero de De Primera Mano.

Los reporteros culparon a El Malilla de que los guardias no los dejaran trabajar, pues notaron que el cantante también trataba de huir.

A pesar del enfrentamiento, El Malilla no se disculpó con la prensa y solo compartió fotos del evento con Yeri Mua, de 23 años de edad.

En los últimos días, la prensa de espectáculos a tenido dos enfrentamientos con artistas.

Como ocurrió con Ricardo Pérez -de 30 años de edad- quien acusó a los reporteros de solo preguntarle chismes a Susana Zabaleta, de 30 años de edad.

Los periodista que son agredidos por su labor pueden utilizar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.