El Malilla -de 25 años de edad- ha estrenado De Rodillas, éxito que forma parte de Tu Maliante Bebé, disco que promete capturar la energía del verano.

Acá te compartimos la letra De Rodillas, el video en YouTube y los detalles de este nuevo proyecto musical.

Letra De Rodillas de El Malilla y video en YouTube

M- A- L I, dame, Mali, bien duro

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponme de rodillas

M-A-LI

Oye mamita,

Ponte de rodillas, Oye mamita,

Ponte de rodillas,

Oye mamita,

Ponte de Rodillas

Ponte, ponte

Ponte de Rodillas

Oye mamita,

Ponte de rodillas, Oye mamita,

Ponte de rodillas,

Oye mamita,

Ponte de Rodillas

Ponte, ponte

Ponte de Rodillas

Tú no quieres novio,

Tú no quieres nada,

Tussi lo que quieres,

Que llegue en madrugada,

Con la tanguita roja,

La quité devolada,

Me la ponga en la boca

Y te dé de una cachetada.

Esta noche,

Está soltera,

Los poper’s en la cartera,

En la calle,

No es cualquiera

Y en la cama es una fiera.

Tú una ramera,

Yo bien rabalero,

Tú Sabes que te quiero

Aunque ande de culero,

Te compro Jordan nuevas,

Pa’ vernos bien rameros,

Y una combi gucci Pa’ que vean que la traemos.

Esos Jordancitos,

Me los pongo de arete

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponte de rodillas

Oye Malilla, ponte de rodillas

Oye Malilla, ponte de rodillas

ponte, ponte

ponte de rodillas

Oye mamita,

Ponte de rodillas,

Oye mamita,

Ponte de rodillas,

Oye mamita,

Ponte de Rodillas

Ponte, ponte

Ponte de rodillas

Y si te pongo de Rodillas (Azótame papi)

Y si te pongo de rodillas (Azótame papi)

Y si te pongo de rodillas (Azótame papi)

Y si ves al Malilla (Azótame papi)

Y si te pongo de Rodillas (Azótame papi)

Y si te pongo de rodillas (Azótame papi)

Y si te pongo de rodillas (Azótame papi)

Y si ves al Malilla (Perreame hasta abajo)

Soy tu Luis Miguel del reggaetón,

Quieres te baile un reggaetón,

Tu novio es un pendejo,

Yo soy de acción ,

Tú una muñequita,

Con un culo bien cabrón

Bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón,

En la cama de tus padres te meto cabrón,

Flow cabrón flow cabrón,

Yo no soy papi arca y tengo un maquinón (Usted sabe)

Tú una muñe, Tú una muñe,

Tú una muñequita con un culo bien cabrón

Tú una muñe, Tú una muñe,

Tú una muñequita con un culo bien cabrón

Con un culo bien cabrón, con un culo bien cabrón

Tú una muñequita con un culo bien cabrón

Con un culo bien cabrón, con un culo bien cabrón

Con un culo bien cabrón, con un culo bien cabrón

M- A- L I, dame, Mali, bien duro

M- A- L I, dame, Mali, bien duro

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponme de rodillas

Oye Malilla, ponme de rodillas

Brrr, MALI Tu Maleante Bebé

Rodillas es parte del disco más importante de la carrera de El Malilla

Tras semanas de espera, El Malilla estrenó el 7 de agosto una producción de 6 canciones, el cual considera el disco más importante de su carrera.

Su EP “Tu Maliante Bebé” -grabado en Valle de bravo a principios del 2025- está diseñado para capturar la energía del verano, con éxitos como:

De Rodillas Rebeca Gatito Mal Portada Mamisuki ft Lola índigo Zaza

Entre los temas destacados se encuentra Mamisuki, una colaboración con la cantante española, Lola Índigo -de 33 años de edad- que ya había sido presentada en algunos conciertos de 2024 y generó expectativa entre los fans.

Otro de los éxitos que prometen ser de los más escuchados de este disco es De Rodillas, donde la artista, Zunset, conocida como La muñequita del perreo, es la voz femenina que acompaña los versos.

En redes sociales, El Malilla ha compartido su entusiasmo y agradecimiento por este lanzamiento.

Este nuevo álbum es un proyecto clave en la carrera de El Malilla, consolidándolo como un referente del reguetón mexicano.