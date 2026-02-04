Una vez más, Alejandro Sanz utilizó las redes sociales para expresar el gran amor que siente por Shakira.

El pretexto fue felicitar a Shakira por su cumpleaños número 49. Como era de esperarse, Alejandro Sanz tiene muy presente la fecha.

Alejandro Sanz llama a Shakira, su “planeta favorito”

Mediante su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz, de 57 años de edad, compartió una fotografía junto a Shakira, quien sumó otro año de vida el pasado 2 de febrero.

Justo a la imagen, el intérprete de ”Y solo se me ocurre amarte”, añadió las palabras que revivieron aquel rumor que ha circulado por más de dos décadas.

“Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol”, citó. Alejandro Sanz

Pese a que concluyó su mensaje con las palabras: “Feliz cumple mi amiga”, seguidores de Alejandro Sanz están viendo un doble significado.

El compositor no solo se apropió de la colombiana al decir “Mi Shakira”, también aseguró que es su planeta favorito y que bailaría una vida junto a ella, dicho en otras palabras.

Alejandro Sanz dice que su planeta favorito es Shakira (@alejandrosanz / Instagram)

Alejandro Sanz está soltero...y Shakira también

Alejandro Sanz terminó una relación amorosa a finales de diciembre de 2025.

De acuerdo con fuentes allegadas a Alejando Sanz, su romance con Candela Márquez, de 37 años de edad, no funcionó por sus fuertes personalidades y no por Shakira.

Aunque se dijo que el cantante comenzó a salir con la actriz por su gran parecido con Shakira, el cual ésta última reconoce, no fue así.

Alejandro Sanz y Candela Márquez ya no son novios (Michelle Rojas)

Por lo que ahora que el español está soltero, sus fans ven una pequeña posibilidad de romance entre él y la colombiana, quien también está soltera.

La cantante de Hips Don’t Lie no se ha involucrado sentimentalmente con alguien desde su ruptura con Gerard Piqué, de 39 años de edad, quien es el padre de sus hijos.

Por lo que seguidores de ambos desean que su amistad se convierta en “algo más”.