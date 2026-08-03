Bárbara de Regil se volvió a ser viral por revelar que le gustaría interpretar a la Mujer Maravilla, pero cometió un error y confundió un importante dato sobre el personaje.

“Marvel, aquí estoy, ya estoy preparada, ya se pelear, ya traigo el cuerpo” Bárbara de Regil

La actriz dio una entrevista a conocido medio y reveló que una de sus metas profesionales es interpretar a la Mujer Maravilla, incluso se ha vestido en diversas ocasiones de este personaje para mostrar su potencial.

Bárbara de Regil comete un error al hablar de la Mujer Maravilla y se vuelve viral

Bárbara de Regil fue cuestionada sobre qué personaje le gustaría interpretar y expresó que le encantaría dar vida a la Mujer Maravilla.

La actriz presumió que se ha vestido del personaje en diversas ocasiones, por lo que asegura que tiene potencial para ser Diana Prince.

“Wonder Woman ¿No viste cómo me vestí en mi cumpleaños? (…) repito y repito, Marvel, aquí estoy, ya estoy preparada, ya se pelear, ya traigo el cuerpo” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil se disfrazó de Mujer Maravilla para Halloween (@barbaraderegil)

Sin embargo, cometió un grave error al pedir que Marvel la contrate para ser la Mujer Maravilla, cuando el personaje pertenece a DC Comics.

El entrevistador trató de corregir el error de Bárbara de Regil al mencionar a James Gunn, actual director ejecutivo de DC Studios.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales usaron el error de Bárbara de Regil para burlarse y mencionar que no estaba preparada para ser la Mujer Maravilla, pues no sabía ni su origen.

Bárbara de Regil quiere ser la Mujer Maravilla (Instagram/@barbaraderegil)

¿Bárbara de Regil le quitará el papel de Mujer Maravilla a Gal Gadot? La burlas no pararon

Gal Gadot ha interceptado a la Mujer Maravilla en 7 películas del universo extendido de DC Studios, las cuales incluyen cameos, películas individuales y de la Liga de la Justicia.

Los fans de DC se lanzaron contra Bárbara de Regil, pues aseguran que no quitarían a Gal Gadot para darle el personaje de la Mujer Maravilla.

James Gunn reveló en 2025 que se desarrollaría una nueva película de la Mujer Maravilla, pero Gal Gadot ya no sería la protagonistas, por lo que Bárbara de Regil podría tener una oportunidad.