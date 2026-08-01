Alfonso Obregón suma dos presuntas víctimas más. Así lo reveló Brenda Rivero, quien lo denunció por abuso sexual, violación y corrupción de menores.

En entrevista con De Primera Mano, Brenda Rivero habló de cómo va la denuncia en contra de Alfonso Obregón, conocido actor de doblaje.

Alfonso Obregón suma dos presuntas víctimas a su caso

Brenda Rivero reveló que ya les asignaron una fiscalía especializada en abuso sexual para iniciar las investigaciones en contra de Alfonso Obregón y están esperando para la fecha de la primera audiencia.

La actriz de doblaje menciona que dos presuntas víctimas de Alfonso Obregón están en contacto con su abogado, quien está recabando sus testimonios.

“Él no se ha comunicado con mi abogado (Alfonso Obregón) sé que hay dos víctimas que han estado en contacto con mi abogado” Brenda Rivero

Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek detenido por abuso sexual (Alfonso Obregon Inclan / Facebook)

Brenda Rivero dice que gracias a sus denuncia han salido otras víctimas de Alfonso Obregón y de otros actores de doblaje.

Por el momento, la identidad y testimonio de las presuntas otras víctimas de Alfonso Obregón son anónimos, por lo que se desconoce si también los denunciarán ante las autoridades.

“Quiero invitar a otras víctimas a que lo hagan legalmente, porque creo que ahorita es un buen momento, ahorita que están varias personas alzando la voz” Brenda Rivero

Brenda Rivero pide justicia en su caso contra Alfonso Obregón

Gerardo Rincón, abogado de Brenda Rivero, reveló que las autoridades ya iniciaron las investigaciones contra Alfonso Obregón.

Brenda Rivero aclaró que ella no busca dinero, solo justicia y que Alfonso Obregón enfrente las responsabilidad de sus actos.

“Que haya justicia, porque por ahí dicen que pido dinero (…) yo solamente quiero justicia y que deje de pasar esto” Brenda Rivero

Asimismo, la actriz busca que el gremio del doblaje deje de normalizar el acoso y abuso sexual .

También quiere que su denuncia sea un ejemplo y otras víctimas denuncien a sus agresores: “Quiero que haya un alto y que haya consecuencias para todos los compañeros que han hecho cosas injustas o agresivas”.

Esta sería la segunda denuncia que enfrenta Alfonso Obregón por acoso sexual, pues dos exalumnas lo señalaron de tocarlas de forman indebida.

Brenda Rivero cuenta que una de las denunciantes de Alfonso Obregón terminó vetada de varios proyectos y sin trabajo.