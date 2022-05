Eduardo Yáñez se ha caracterizado por tener un carácter temperamental, pero cuando recuerda a su mamá saca su lado tierno y también cuenta algunas anécdotas que pasó junto a ella.

Doña María Eugenia Luévano falleció en febrero de 2020, unas horas después de que fuera visitada por Eduardo Yáñez.

La mamá de Eduardo Yáñez vivía en una casa de retiro en Cuernavaca, pues antes era cuidada por unas personas que la maltrataban.

Recuerda que la última vez que la vio fue porque estaba trabajando en esta ciudad y aprovechó para visitarla.

Dice que se pasaron contando chistes inocentes y doña Maru, como le gustaba que la llamaran, recordó cuando estaba enamorada de John Travolta y escucharon música de los Bee Gees.

Media horas después de que se fue, le informaron que su mamá había muerto: “Ahora me cae un chorro que se haya ido mi mamá, ahora es cuando más la necesito”.

Durante una entrevista con ‘Ventaneando’. Eduardo Yáñez recordó a su mamá y cómo aprendió a vivir sin ella.

“La extraño más que nunca” dijo el actor, además menciona que en lugar de acostumbrarse de que ya no está, le hace más falta.

Menciona que en su infancia su madre lo acompañaba en la esquina para que se fuera a la escuela.

Doña María Eugenia lo perseguía por la calle con bata y tubos en la cabeza, pues lo obligaba a tomar una bebida de limón con ajo.

“Me reía mucho porque me acompañaba a las esquinas de la calle cuando yo me iba a la escuela en la mañana, ella me perseguía por toda la calle, con una bata y tubos, porque se estaba arreglando para irse a trabajar. Y salía hecha la madre: “Eduardo hijo de toda tu, te lo tomas” Era un vaso de limón y ajo, me cerraba la nariz y tómatelo”

