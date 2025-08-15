El Abelito -de 25 años de edad- conmovió hasta las lágrimas al protagonizar ‘Vida en fotos’ de La Casa de los Famosos México 2025.

La dinámica volvió para esta temporada, misma que promete un acercamiento más íntimo a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Así fue la ‘Vida en fotos’ de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Fue durante la gala del jueves 14 de agosto que El Abelito inauguró la sección ‘Vida en fotos’ de La Casa de los Famosos México.

Cápsula en la que el influencer hizo un recorrido de los momentos más importantes de su vida y su reciente carrera como estrella de las redes sociales.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

A lo largo de la sección, El Abelito fue mostrando fotos de su pasado, desde que era un bebé recién nacido hasta un graduado universitario.

El Abelito tuvo la oportunidad de recordar a su hermano fallecido, describiéndolo como “un angelote que lo cuida desde el cielo”.

Del mismo modo, el influencer contó los retos que ha tenido que enfrentar debido a su condición, misma que no lo detuvo para ir por la vida que quería.

Una a una, El Abelito fue colgando las fotos de su vida y mostrándolas en La Casa de los Famosos México 2025.

Habitantes de La Casa de los Famosos México reaccionan a la ‘Vida en fotos’ de El Abelito

El Abelito no solo es el participante favorito del público en La Casa de los Famosos México 2025, también es el más querido entre los mismos habitantes.

Durante la presentación de ‘Vida en fotos’ todos en la sala de La Casa estaban atentos a los recuerdos del influencer.

En cada anécdota no faltaron expresiones de emoción, alegría y empatía por el más carismático de La Casa de los Famosos México 2025.

Algunos habitantes, incluso, no pudieron contener las lágrimas al conocer un nuevo lado de El Abelito.

Por lo que, al final de ‘Vida en fotos’ de La Casa de los Famosos México 2025, todos dedicaron palabras de admiración y abrazos a El Abelito.