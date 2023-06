El cantante Eduin Caz estrena look con rastas, pero a casi nadie le gustó y le dicen “ya arráncate eso” y así muchos de sus fans no le agradaron su nuevo cambio.

Una vez más, el vocalista de Grupo Firme Eduin Caz vuelve a llamar la atención por su nuevo cambio de look donde ahora lo vemos con trenzas en su cabello.

Su inesperado look no le agradó a sus fans, ya que aseguran que no le favorece nada y que les agradaba como se veía antes y así fue que su publicación presumiendo su cabello se ha convertido en comentarios negativos hacia el interprete.

A pocos días de compartir la noticia que se convirtió en papá por tercera ocasión con su ex pareja Daisy Anahy, Eduin Caz demuestra que está en la mejor etapa de su vida tanto como profesional como en lo personal.

Eduin Caz (@eduincaz /Instagram)

Eduin Caz presume nuevo look pero es critícado “Te ves bien ridículo”

A pesar que su nombre está rodeado de polémicas, Eduin Caz le da la bienvenida a un radical cambio de look.

A través de sus redes sociales, Eduin Caz presume su look de rastas acompañado de su nuevo auto Lamborghini color verde paseando por las calles de San Diego, California.

No solo llamó la atención su nuevo auto de lujo, si no también lo llamativo de su nueva apariencia donde decidió colocarse trenzas en su cabello.

“Felicidades te ganaste una rifa que va directito a CHTM” Eduin Caz

Aunque Eduin Caz tiene el cabello corto, muchos aseguraron que aparte de hacerse trenzas decidió colocarse extensiones para lograr el pequeño chongo que se le ve en el centro de la cabeza.

De inmediato fans reaccionaron ante su nuevo look expresando que se veía ridículo y que solo es para llamar la atención, y no solo eso también lo compararon con el rapero Tekashi69.

Recordemos que en el mes de abril, Tekashi69.y Grupo Firme anunciaron una canción juntos y por eso fans expresan que por la cercanía que tuvieron, Eduin Caz le copió el look al rapero para verse más “moderno”.

Eduin Caz con nuevo look promociona nueva canción con Alejandro Fernández

Así es, aparte de aparecer con un look diferente a lo que hemos visto, Eduin Caz promociona una nueva canción con Alejandro Fernández.

A través de las redes sociales de Grupo Firme y de Eduin Caz dan a conocer que la nueva canción con el Potrillo se llama “Te Felicito” y se estrenaría el martes 13 de junio por la plataforma de Youtube.