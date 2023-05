Pese a que Eduin Caz y Daisy Anahy siguen viéndose en reuniones familiares y por sus hijos en común, el vocalista de Grupo Firme no puede ocultar su tristeza y es que desde que se separó no es el mismo.

Así lo aprecian sus fans y es que en las últimas fotos publicadas por Eduin Caz en su cuenta de Instagram, donde presumía su viaje en avión privado, luce apagado y sin chispa pese a que se reunió con la mamá de sus hijos.

“Tu imagen ya no brilla como cuando estabas con tu linda familia”, “Desde que ya no estás con Anahy ya no es lo mismo”, “Destruido mijo”, “¿Cómo lleva la cruda?”, “Qué difícil es conservar una familia hoy en día”,

“Vato, te robaron la alegría. Que el éxito no esté por encima de las cosas importantes”, “El claro ejemplo de que no se puede tener todo en la vida. Ojalá pronto encuentres el equilibrio”, le expresan entre comentarios.

Eduin Caz (@eduincaz / Instagram)

Eduin Caz y Daisy Anahy están separados

Recordemos que Eduin Caz, de 28 años de edad, hizo publica su separación de Daisy Anahy, de 29 años de edad, en Premios Lo Nuestro, donde la llamó “exesposa”.

Aunque en un inicio sus fans creyeron que estaba bromeando, Eduin Caz aseguró que no e incluso reveló que Daisy Anahy, con quien ha estado a lo largo de 14 años, le descubrió una conversación con una mujer, algo que le molestó.

Razón por la que ella decidió poner distancia entre ambos ya que está cansada; sin embargo, él prometió hacer su luchita, pero al ver que nada funcionaba aparentemente se resignó a dar por concluida esa relación romántica.

Eduin Caz y Daisy Anahy (Gabriel Cabello / SDPnoticias )

Eduin Caz y Daisy Anahy celebran baby shower de su hijo

Esta semana Eduin Caz y Daisy Anahy se reunieren para celebrar el baby shower de su tercer hijo que llevará por nombre Christian.

La fiesta se llevó a cabo en Tijuana, por lo que el líder de Grupo Firme hizo un viaje fugaz a México, para ello usó uno de sus aviones privados.

Eduin Caz (@eduincaz / Instagram)

Fue Daisy Anahy quien compartió algunas fotografías en Instagram, donde se muestra a la futura madre luciendo un vestido beige, mientras que su exesposo lució pantalón y camiseta en color gris.

Eduin Caz y Daisy Anahy se reencuentran en baby shower (@anahydpg / Instagram)

La fiesta se llevó a cabo en un jardín, el cual estuvo decorado con globos de color verde y azul. Aunque la pareja posó junta en las fotografías no se mostraron amorosos.

Se sabe que Eduin Caz abandonó la fiesta horas después debido a sus compromisos laborales.