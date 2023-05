El cantante Eduin Caz está de luto; un ser muy querido murió y nadie de su familia le avisó para darle la noticia y así fue como reaccionó.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, de 28 años de edad, se encontraba en pleno concierto en Chicago cuando una triste noticia inundó su corazón en el escenario.

Eduin Caz compartió con sus fans que se encontraba de luto por la pérdida de su abuela Tomasa.

Grupo Firme se presentó en Chicago ante millones de fans en el Festival Sueños.

Eduin Caz siempre se muestra entusiasta con sus compañeros, pero en un momento del concierto cambió de actitud y expresó su sentir a su público.

Para finalizar el concierto, Eduin Caz reveló que se encontraba triste por la muerte de su abuela Tomasa, de quien no se pudo despedir debido a que está de gira.

La cuenta @chamonic compartió el emotivo momento de Eduin Caz:

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho por que yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor...”

Eduin Caz