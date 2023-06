Eduin Caz anda separado de su esposa Daisy Anahy, pero eso no quiere decir que el cantante no se vaya enterar del nacimiento de su tercer hijo, así que aclaró los rumores.

Se sabe que Daisy Anahy -de 29 años de edad-, ya está en días de parto, por lo que rumores sobre el nacimiento de su hijo ya abundan.

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los que confirmó este 1 de junio, que el hijo de Eduin Caz -de 28 años de edad- nació, pero ¿es real? Te decimos lo que se sabe.

Según fuentes cercanas a Daisy Anahy y Eduin Caz, este mes sería en el que el hijo de la pareja -separada por el momento- reciba a Christian, su tercer primogénito.

Esto ha llevado a que se desaten rumores del posible alumbramiento de Daisy Anahy, y este 1 de junio, fue Gustavo Adolfo Infante de 58 años de edad, quien difundió el rumor.

A través de su canal de YouTube, el periodista compartió “que ya nació el bebé de Eduin Caz”, luego de leer un mensaje que le llegó a su teléfono.

Y aunque dijo que no era información confirmada porque ninguno de los papás lo había compartido en redes sociales, dijo confiar en Guille Magaña, quien le pasó el dato.

Y es que desde el pasado 30 de mayo, se hablaba de que Daisy Anahy había dado a luz a su tercer hijo en Los Ángeles, California.

Pese a que se dijo en más de una ocasión que el bebé de Eduin Caz había llegado al mundo, este lo desmintió ayer 31 de mayo en Guadalajara.

Entrevistado por Venga La Alegría tras la presentación de Grupo Firme en Guadalajara, el cantante dijo en dos ocasiones que su hijo aún no nacía.

“Todavía no, todavía no (...) todavía no ha nacido”.

Eduin Caz, cantante.