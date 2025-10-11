Eduardo Carabajal está acusado de abuso y violencia física por Elisa Vicedo, por lo que fue vinculado a proceso por violación.

En 2016, Eduardo Carabajal presuntamente abusó sexualmente de Elisa Vicedo y en 2018 la golpeó en un evento político.

¿Quién es Eduardo Carabajal? El actor acusado de abuso físico y sexual por Elisa Vicedo

Eduardo Carabajal es un actor y productor argentino, acusado de abuso sexual y físico contra la actriz Elisa Vicedo.

El actor fue vinculado a proceso en 2025 por el delito de violación agravada.

Eduardo Carbajal (X/@lacuchara_wtv)

Elisa Vicedo mencionó que Eduardo Carabajal tiene otra carpeta de investigación por abuso sexual, ocurrido en 2011.

¿Qué edad tiene Eduardo Carabajal?

Eduardo Carabajal tendría más de 40 años de edad, pero se desconoce la fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Eduardo Carabajal?

Eduardo Carabajal no estaría casado.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Carabajal?

Debido a que no se tiene la fecha de nacimiento de Eduardo Carabajal, no se puede determinar su signo zodiacal.

Eduardo Carbajal, presunto agresor de Elisa Vicedo (X/@CafeElDicho)

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Carabajal?

Eduardo Carabajal no tendría hijos.

¿Qué estudió Eduardo Carabajal?

Se desconoce la preparación académica de Eduardo Carabajal.

¿En qué ha trabajado Eduardo Carabajal?

Eduardo Carabajal ha trabajado en telenovelas como:

Mi adorable maldición

Un camino hacia el destino

Un refugio para el amor

Mi corazón es tuyo

Teresa

Quiero amarte

Porque el amor manda

Eduardo Carbajal (X/@CafeElDicho)

Eduardo Carabajal fue vinculado a proceso por violación en el caso de Elisa Vicedo

Elisa Vicedo denunció a Eduardo Carabajal en 2018 por violación agravada y agresión.

En 2024, Eduardo Carabajal fue vinculado a proceso por violación y al siguiente año interpuso un amparo para evitar el proceso.

Elisa Vicedo reveló en octubre de 2025 que Eduardo Carabajal sigue vinculado a proceso y esto es un avance en su caso.

Debido al amparo de Eduardo Carabajal, el caso por violación en su contra no ha seguido su curso.

La actriz mencionó en un video publicado en Instagram que el magistrado Rafael Inti fue abogado de Eduardo Carabajal.

Y este estaba encargado de analizar el caso de Eduardo Carabajal, por lo que el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, cambió el caso de instancia.

Ya que había conflicto de interés, pues la esposa de Rafael Inti sigue en el caso de Eduardo Carabajal.