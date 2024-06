Elisa Vicedo regresó a México tras denunciar a Eduardo Carbajal de abuso sexual y exige Justicia tras 6 años de impunidad.

Hace cinco años, Elisa Vicedo -de 27 años de edad- se mudó a Canadá tras ser víctima de violencia en México.

La actriz denunció a Eduardo Carbajal en 2018 por el delito de violación agravada; los hechos presuntamente ocurrieron en 2016.

Por más de 6 años, Elisa Vicedo ha exigido justicia en su caso; pues a pesar de que Eduardo Carbajal ya fue vinculado a proceso, aún no recibe justicia.

Elisa Vicedo regresó a México y fue captada afuera de las instalaciones de Televisa.

La actriz reveló que muy pronto se realizará una audiencia y se está preparando para encarar a Eduardo Carbajal.

Esta audiencia entre Elisa Vicedo y Eduardo Carbajal se llevará a cabo el 13 de junio y la actriz expresó su sentir por su posible reencuentro con el actor.

Elisa Vicedo mencionó que tras seis años de su denuncia, vio necesario regresar a México para exigir justicia y encarar a su presunto agresor.

“Que se sepa que nunca me he olvidado de las mujeres de México. Regreso aquí no como víctima, regreso como sobreviviente”

Elisa Vicedo