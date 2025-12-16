Dua Lipa y Callum Turner no dejan México, ahora la famosa pareja fue vista cenando en Máximo Bistrot de la Roma.

Luego de que en video, un comensal captó en infraganti a la cantante Dua Lipa junto a su novio, el actor Callum Turner en una cita romántica en el popular restaurante ubicado en la CDMX.

La famosa pareja británica formada por Dua Lipa y Callum Turner se le pudo ver bastante atenta el uno con el otro, además de que la cantante seguramente puso en práctica su español, pues fue ella quien ordenó su cena.

Dichas imágenes de Dua Lipa y Callum Turner se dan a solo 10 días del último concierto de la cantante en el Estadio GNP Seguros para el cierre de la gira Radical Optimism Tour.

Dua Lipa y Callum Turner estarían paseando por la CDMX desde el fin de semana

Tras ser vistos cenando en el restaurante Máximo Bistrot de la Roma, Dua Lipa y Callum Turner ya habrían estado paseando por las calles de la CDMX desde el fin de semana.

Pues tras volverse a poner en tendencia el nombre de la cantante británica Dua Lipa, sus fans revelaron que no solo en el restaurante Máximo Bistrot de la Roma, se dejó ver junto a su novio Callum Turner.

Ya que en otro video de redes sociales, Dua Lipa y Callum Turner fueron captados paseando por las calles de la capital del país.

Donde a Dua Lipa y Callum Turner se les vio bastante animados y caminando abrazados, por lo que al parecer la famosa pareja le gusta romancear en las calles de la CDMX, pues ya son varias las veces que se les ve en citas cada que visitan el país.