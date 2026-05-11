Dua Lipa ha emprendido acciones legales en contra de Samsung, exigiendo una indemnización de 15 millones de dólares por el uso sin permiso de su imagen.

De acuerdo con la demanda interpuesta por Dua Lipa, Samsung utilizó su imagen como publicidad engañosa para potenciar la venta de sus pantallas.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram )

Dua Lipa demanda a Samsung por publicidad engañosa con su imagen

Según Variety, Dua Lipa interpuso la demanda contra Samsung en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, el pasado 8 de mayo.

Donde menciona que Samsung imprimió una foto suya sin permiso, la cual fue usada en las cajas de sus pantallas que fueron comercializadas en 2025.

La demanda de Dua Lipa afirma que jamás se le pidió permiso para este uso de su imagen, y cuando le solicitó a la empresa que retirara la imagen no se le tomó en cuenta.

Es por ello que ahora solicita 15 millones de dólares a la compañía, dado que la imagen usada tiene derechos de autor que pertenecen a la misma Dua Lipa.

La cantante afirma que el poner su imagen en la cajas dio una “percepción errónea” al consumidor, tomando como base comentarios de X que afirman que mucha gente compró la pantalla al ver su rostro.

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

Samsung no ha dado una declaración sobre la demanda de Dua Lipa

Samsung ha estado en silencio desde que se dio a conocer la demanda de Dua Lipa en su contra, esto a pesar de que diversos medios han solicitado una declaración.

No obstante, diversas versiones indican que esto no sería por desinterés de Samsung o menosprecio a la demanda de Dua Lipa, sino por el curso del mismo proceso judicial.

Señalan que dicho proceso ya comenzó en Estados Unidos, por lo que Samsung no podría emitir ningún comentario al respecto para no afectar el alegato.