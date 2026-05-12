Dua Lipa interpuso una demanda en contra de Samsung el pasado 8 de mayo ante un tribunal federal de California, por el uso indebido de su imagen.

De acuerdo con la demanda de Dua Lipa, Samsung tomó una imagen suya para colocarla en la caja de sus pantallas, dando a entender que la artistas avalaba el producto, cayendo en publicidad engañosa.

Dua Lipa (Dua Lipa Twitter @DUALIPA)

Samsung afirma que desconocía que no tenían los derechos de la imagen de Dua Lipa

A través de un comunicado, Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa, señalando que desconocían que dicha imagen no contaba con los derechos correspondientes.

Según Samsung, la imagen de Dua Lipa fue proporcionada por un tercero que garantizó que se contaba con todos los derechos y permisos requeridos para su uso.

De ahí que se decidiera destacarla en la caja de sus pantallas, como una manera de mostrar el contenido disponible dentro de su servicio de streaming gratuito.

Negaron que se haya hecho un uso indebido de manera intencional, además de señalar que tiene un total respeto para Dua Lipa y su carrera en general.

Y mencionaron que están buscando una resolución constructiva con la cantante, dando a entender que no pretenden ir a los juzgados y no desean pagar los 15 millones de dólares que ella pide de indemnización.

“La imagen de la señora Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios de terceros que está disponible en los televisores Samsung; fue proporcionada originalmente por un socio para nuestro servicio de streaming gratuito Samsung TV Plus. La imagen se utilizó únicamente después de recibir la garantía explícita del socio de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público. Dada esta garantía, negamos cualquier alegación de uso indebido intencional. Samsung tiene un gran respeto por la señora Lipa y por la propiedad intelectual de todos los artistas. Hemos buscado activamente y seguimos abiertos a una resolución constructiva con el equipo de la señorita Lipa” Comunicado Samsung

Dua Lipa asegura que Samsung no hizo caso de las advertencias previas

Previo al comunicado y a la misma demanda, Dua Lipa señaló que se puso en contacto con Samsung para señalar que dicha imagen tenía derechos, pidiendo que la retiraran.

Sin embargo, Samsung se negó a hacerlo con una respuesta que Dua Lipa interpretó como “indiferente y desdeñosa”, lo cual derivó en la demanda mencionada.

En la cual la cantante pide, además del retiro de la imagen, la cantidad de 15 millones de dólares como indemnización por daños y perjuicios.

Por el momento, ella no ha hecho ninguna otra declaración, no importando el comunicado de la empresa coreana; habrá que ver si existe un acuerdo o el proceso avanza.