Taylor Swift está enfrentando una demanda por su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, aunque no por la música o producción, sino por el nombre del mismo.

Pues una columnista de Las Vegas señala que The Life of a Showgirl de Taylor Swift, ha tenido repercusiones negativas en un proyecto anterior que viene desarrollando desde 2014.

The Official Release Party of a Showgirl de Taylor Swift (Taylor Swift)

The Life of a Showgirl de Taylor Swift habría infringido una marca registrada

La demanda en contra de The Life of a Showgirl de Taylor Swift fue impuesta por Maren Wade, columnista, cantante y presentadora de Las Vegas.

Maren Wade señala que The Life of a Showgirl de Taylor Swift violó la marca registrada “Confessions of a Showgirl”, que ella tiene desde 2014.

Según la demandante, no solo el nombre, sino todo el concepto estético y promocional del álbum de Taylor Swift es muy parecido al de su proyecto personal, que empezó en una columna.

Pero que se ha expandido hasta ser un espectáculo teatral del mismo nombre, el cual cuenta, de forma satírica, las aventuras de las “showgirls” de Las Vegas.

Sin embargo, tras el lanzamiento del álbum, su espectáculo se ha visto dañado, debido que ambos proyectos poseen una “impresión comercial general” lo que causa confusión.

The Life of a Showgirl, nuevo disco de Taylor Swift (Taylor Swift )

Piden que Taylor Swift deje de usar el concepto de The Life of a Showgirl

Dentro de las exigencias de Maren Wade, esta que Taylor Swift no use la denominación The Life of a Showgirl en sus productos y servicios.

En pocas palabras, que Taylor Swift deje de usar el nombre The Life of a Showgirl en su álbum, giras y productos derivados de manera definitiva.

Además se pide una compensación económica no especificada, por daños derivados del uso del nombre desde el lanzamiento del álbum.

De acuerdo con el equipo legal de Maren Wade, Taylor Swift y sus colaboradores sabían de la existencia de “Confessions of a Showgirl”, y aún así decidieron mantener el título del álbum.

No solo eso, se tiene reporte que la oficina de patentes de Estados Unidos negó el registro de The Life of a Showgirl para usarse en “actos musicales”.

Alegando una confusión con “Confessions of a Showgirl”, lo cual da a entender que sí existe un conflicto con los nombres.