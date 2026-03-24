El lunes 23 de marzo se confirmó la muerte de Valerie Perrine, actriz conocida por su papel de Eve Teschmacher en Superman; padecía Parkinson.

Stacey Souther, amigo de Valerie Perrine, confirmó su muerte en redes sociales con un conmovedor mensaje: “Enfrentó la enfermedad de Parkinson con valentía”.

Valerie Perrine (Instagram/valerieperrineofficial)

¿De qué murió Valerie Perrine? Esto se sabe

Valerie Perrine murió a los 82 años en su casa en Beverly Hills. Sus allegados no revelaron la causa de su muerte.

La actriz fue diagnosticada con Parkinson en 2015, enfermedad que le quitó la movilidad, capacidad de comer y hablar.

La última voluntad de Valerie Perrine fue ser sepultada en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills.

Stacey Souther confirmó la muerte de Valerie Perrine en Facebook, donde la describió como una mujer entregada a su carrera y sus fans.

“Con profunda tristeza comunico la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie. Enfrentó la enfermedad de Parkinson con una valentía y compasión increíbles, sin quejarse jamás” Stacey Souther, amiga de Valerie Perrine

Muere Valerie Perrine, actriz de Superman (Facebook/Stacey Souther)

El amigo de Valerie Perrine abrió un GoFundMe para reanudar fondos para ser sepultada donde deseaba y realizarle un homenaje.

La actriz no contaba recursos económicos para su funeral, ya que tras padecer Parkinson por 15 años, su fortuna se agotó en luchar contra la enfermedad.

“Por favor, consideren donar, compartir y ayudar a difundir la campaña GoFundMe para su funeral. Su último deseo era ser enterrada en el cementerio Forest Lawn, pero después de de más de 15 años luchando contra el Parkinson, sus recursos económicos están agotados” Stacey Souther

Valerie Perrine fue nominada al Oscar por la película Lenny

La actriz formó parte de la película Superman en 1978, donde dio vida a Eve Teschmascher, la cómplice de Lex Luthor.

Fue nominada a los Premios Oscar en 1975 por su trabajo en la película Lenny, el cual también le dio un premio como Mejor Actriz por en el Festival de Cannes.

Participó en películas como The Electric Horseman y Can’t Stop the Musica con el grupo Village People, pero consideraba que esta última había arruinado su carrera.

La última película de Valerie Perrine fue Silver Skies y su documental Valerie , donde habló de su vida y su lucha contra el Parkinson.

Valerie Perrine también se volvió conocida por salvarse de la fiesta donde seguidores de Charles Manson asesinaron a Sharon Tate y Jay Springer, novio de Perrine.